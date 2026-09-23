scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पंजाब चुनाव से पहले सचिन पायलट का दौरा, नशा-गैंगस्टरवाद पर फोकस, जानें क्या है कांग्रेस का प्लान

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नशे और गैंगस्टरवाद को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है. इसी सिलसिले में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट 25 सितंबर के बाद राज्य का दौरा करेंगे. इस दौरान वो पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे. वहीं, राहुल गांधी भी जल्द पंजाब दौरे पर जा सकते हैं.

Advertisement
X
सचिन पायलट पंजाब में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे. (File Photo- PTI)
सचिन पायलट पंजाब में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे. (File Photo- PTI)

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी तैयारियों और जनसंपर्क अभियानों को धार देना शुरू कर दिया है. पार्टी का फोकस राज्य में नशे की समस्या और तेजी से बढ़ते गैंगस्टरवाद को चुनावी मुद्दा बनाने पर है.

कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट 25 सितंबर के बाद एक बार फिर राज्य के दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान पायलट प्रमुख हितधारकों से मुलाकात करेंगे. पायलट इस दौरान राजनीतिक हालात और पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूरे पंजाब का दौरा करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, राज्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर सचिन पायलट अपनी एक रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

नशे के खिलाफ पंजाब सरकार का प्लान
पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ‘बिग 5’ अभियान
Punjab CM Bhagwant Mann (File Photo: X/@AAPPunjab)
पंजाब में AAP ने फूंका चुनावी बिगुल, आज से शुरू करेगी प्रचार अभियान
Punjab political battle intensifies as BJP starts anti drug yatra and AAP launches campaign.
पंजाब में सियासी हलचल तेज, BJP की नशा मुक्त यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू
पंजाब में नशे पर AAP के खिलाफ बीजेपी का हल्लाबोल, देखें पंजाब आजतक
punjab aap door to door campaign bhagwant mann government achievements
पंजाब चुनाव के लिए AAP का आज से कैंपेन, घर-घर पहुंचेंगे कार्यकर्ता

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेकर विचार कर रही पार्टी

दूसरी तरफ, आलाकमान इस बात पर भी मंथन कर रहा है कि राजा अमरिंदर सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बनाए रखा जाए या किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जाए. इस फैसले में राज्य के जातीय और सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान रखा जाएगा.

Advertisement

AAP और केंद्र सरकार पर सचिन पायलट का हमला

हाल ही में आज तक से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने पंजाब में ड्रग्स के खतरे और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में माफिया नेटवर्क सक्रिय है और आए दिन अपहरण और हत्याएं हो रही हैं. उन्होंने दावा किया कि जेलों के अंदर से गैंगस्टर अपना नेटवर्क चला रहे हैं.

पायलट ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि एक तरफ बीजेपी ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सीमा पार से नशीले पदार्थों को पंजाब में घुसने से रोके. पायलट ने साफ किया कि ड्रग्स और गैंगस्टरवाद के ये दोनों मुद्दे पंजाब में कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में होंगे.

राहुल गांधी का संभावित दौरा और यूथ कांग्रेस का प्लान

राज्य इकाई के अनुरोध पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भी जल्द ही पंजाब आने की संभावना है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, नशा और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर पार्टी के अभियान को तेज करने के लिए राहुल गांधी जल्द से जल्द राज्य का दौरा करेंगे.

यह भी पढ़ें: पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का ‘बिग 5’ अभियान

Advertisement

इस बीच, पंजाब यूथ कांग्रेस ने तीन महीने का एक बड़ा अभियान तैयार किया है. नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई यूथ कांग्रेस की बैठक में रणनीति पर चर्चा की गई, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हुए. ये अभियान गांवों तक पहुंचेगा, जहां सरकारी वादों का 'सोशल ऑडिट' किया जाएगा और जनता के मुद्दों को रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के जरिए उठाया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्कूल का मुआयना करने ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे CJP प्रवक्ता सौरव दास, स्थानीय लोगों ने किया विरोध, VIDEO |
    Meen Tarot Rashifal 23 September 2026: मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल |
    Kumbh Tarot Rashifal 23 September 2026: मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ |
    Makar Tarot Rashifal 23 September 2026: तेज बदलावों से उत्साहित रहेंगे, सक्रियता रखेंगे |
    Dhanu Tarot Rashifal 23 September 2026: वादा निभाएंगे, करियर को उचित दिशा देंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 23 September 2026: विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे, आर्थिक लाभ पर फोकस बना रहेगा |
    Tula Tarot Rashifal 23 September 2026: अधिकारों को बनाए रखने पर जोर होगा, प्रबंध बढ़ाने पर जोर दें |
    Kanya Tarot Rashifal 23 September 2026: महत्वपूर्ण कामयाबी पाएंगे, जिम्मेदारों से भेंट होगी |
    Singh Tarot Rashifal 23 September 2026: पसंदीदा लोगों के साथ समय बिताएं, संबंधों को निभाएंगे |
    Kark Tarot Rashifal 23 September 2026: जिद व अहंकार में नहीं आएंगे, कारोबार प्रभावी बना रहेगा
    Advertisement