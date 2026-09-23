पंजाब चुनाव से पहले सचिन पायलट का दौरा, नशा-गैंगस्टरवाद पर फोकस, जानें क्या है कांग्रेस का प्लान

पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. राज्य में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी तैयारियों और जनसंपर्क अभियानों को धार देना शुरू कर दिया है. पार्टी का फोकस राज्य में नशे की समस्या और तेजी से बढ़ते गैंगस्टरवाद को चुनावी मुद्दा बनाने पर है.

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कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट 25 सितंबर के बाद एक बार फिर राज्य के दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान पायलट प्रमुख हितधारकों से मुलाकात करेंगे. पायलट इस दौरान राजनीतिक हालात और पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूरे पंजाब का दौरा करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, राज्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलने वाली प्रतिक्रिया के आधार पर सचिन पायलट अपनी एक रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेकर विचार कर रही पार्टी

दूसरी तरफ, आलाकमान इस बात पर भी मंथन कर रहा है कि राजा अमरिंदर सिंह को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर बनाए रखा जाए या किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जाए. इस फैसले में राज्य के जातीय और सामाजिक समीकरणों का खास ध्यान रखा जाएगा.

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AAP और केंद्र सरकार पर सचिन पायलट का हमला

हाल ही में आज तक से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने पंजाब में ड्रग्स के खतरे और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में माफिया नेटवर्क सक्रिय है और आए दिन अपहरण और हत्याएं हो रही हैं. उन्होंने दावा किया कि जेलों के अंदर से गैंगस्टर अपना नेटवर्क चला रहे हैं.

पायलट ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि एक तरफ बीजेपी ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सीमा पार से नशीले पदार्थों को पंजाब में घुसने से रोके. पायलट ने साफ किया कि ड्रग्स और गैंगस्टरवाद के ये दोनों मुद्दे पंजाब में कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में होंगे.

राहुल गांधी का संभावित दौरा और यूथ कांग्रेस का प्लान

राज्य इकाई के अनुरोध पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भी जल्द ही पंजाब आने की संभावना है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, नशा और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर पार्टी के अभियान को तेज करने के लिए राहुल गांधी जल्द से जल्द राज्य का दौरा करेंगे.

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इस बीच, पंजाब यूथ कांग्रेस ने तीन महीने का एक बड़ा अभियान तैयार किया है. नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई यूथ कांग्रेस की बैठक में रणनीति पर चर्चा की गई, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हुए. ये अभियान गांवों तक पहुंचेगा, जहां सरकारी वादों का 'सोशल ऑडिट' किया जाएगा और जनता के मुद्दों को रैलियों और विरोध प्रदर्शनों के जरिए उठाया जाएगा.

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