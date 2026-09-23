जर्मनी में अमेरिकी F-16 फाइटर जेट क्रैश... ट्रेनिंग फ्लाइट से लौट रहा था विमान, बाल-बाल बची पायलट की जान

जर्मनी में स्थित अमेरिकी वायु सेना के स्पैंगडाहलम एयर बेस के पास एक बड़ा हादसा हो गया है. यहां अमेरिकी फाइटर जेट F-16 क्रैश हो गया. गनीमत ये रही कि विमान का पायलट समय रहते सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.

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अमेरिकी सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि ये फाइटर जेट चार F-16 विमानों के एक ग्रुप के साथ रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट पूरी करने के बाद वापस बेस पर लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ.

इस हादसे के तुरंत बाद आपातकालीन बचाव दल मौके पर पहुंच गया. वहीं, ग्रुप के बाकी तीन विमानों को सुरक्षित रूप से रामस्टीन एयर बेस पर डायवर्ट कर दिया गया, जहां वो सुरक्षित लैंड कर गए.

फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है कि विमान कैसे क्रैश हुआ. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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उत्तरी मिशिगन में भी क्रैश हुआ था F-16

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बता दें कि इससे पहले उत्तरी मिशिगन के ब्लेयर टाउनशिप में भी एक अमेरिकी F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया था. इसके अलावा, हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरानी बलों द्वारा कम से कम दो अमेरिकी MQ-1 ड्रोन्स को गिराए जाने की भी खबरें सामने आई थीं.

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