प्रभास की फिल्म 'फौजी' की रिलीज टली, प्रोड्यूसर बोले- नेक्स्ट लेवल होगी

साउथ के सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'फौजी' की रिलीज डेट टाल दी गई है. फैंस को अब इस फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा. फिल्ममेकर्स ने इस बात का खुलासा किया कि फिल्म की अब तीन दिसंबर 2026 की जगह 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है. हालांकि नई तारीख का खुलासा अभी नहीं किया गया है.

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प्रभास की फिल्म टालने की खबर प्रोड्यूसर रविशंकर ने नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' की प्री-रिलीज के इवेंट के दौरान की. फिल्म के मेकर्स का दावा है कि इस फिल्म को परफेक्ट बनाने में टाइम लग रहा है. रविशंकर ने कहा 'फौजी को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, यह एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म होने वाली है. आपने बाहुबली के बाद से प्रभास को इतने बड़े लुक में नहीं देखा होगा. यह एक बड़े पैमाने की फिल्म होने वाली है. हालांकि सॉरी इस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए. यह फिल्म बहुत ही शानदार बनने वाली है.' यह प्रभास की अब तक की सबसे ग्रैंड फिल्मों में से एक होगी.

बता दें कि यह फिल्म पहले 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन नागा चैतन्य की फिल्म वृषकर्मा और दुलकर सलमान की फिल्म श्री श्री के वजह से इस फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है. अब प्रभास की फिल्म की रिलीज टलने के बाद इसके 2027 में सिनेमाघरों में आने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी नई तारीख की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

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'फौजी' एक पीरीयड वॉर फिल्म है, जिसमें प्रभास आजादी से पहले के समय के एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में प्रभास के साथ इमानवी नजर आएंगी. फिल्म में अनुपम खेर, जया प्रदा, मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन हनु राघवपुडी कर रहे हैं जबकि निर्माण मइथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले नवीन येरनेनी और रवि शंकर कर रहे हैं. फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्साह है, लेकिन फैंस को फिल्म के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा.

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