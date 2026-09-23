Aaj ka Rashifal 23 सितंबर 2026: मेष राशि वालों के लिए अच्छा निकलेगा दिन, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: शिक्षा क्षेत्र में मिलेगी सफलता, वाहन चलाते समय बरतें सतर्कता

मेष राशि के जातकों के शिक्षा से जुड़े सभी काम आसानी से बनेंगे. हालांकि, रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

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अचानक कोई भी फैसला करने से बचें और तेज गति से गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं. अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें और व्यापार में आज पैसा निवेश करने से बचें.

जरूरी टिप: नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

वृष राशि: कम होगा मानसिक तनाव, व्यापार में धन लाभ के बन रहे हैं योग

वृष राशि के जातकों का मानसिक तनाव काफी कम होगा. करियर को आगे बढ़ाने का यह बिल्कुल सही समय है.

मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा और विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा. यात्रा करने से बड़ा लाभ होगा और व्यापार में धन लाभ का मजबूत योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को प्रेमपूर्वक रोटी खिलाएं.

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मिथुन राशि: धन लेन-देन में बरतें सावधानी, प्रतियोगिता में मिलेगी सफलता

मिथुन राशि के जातकों को धन के लेन-देन में बेहद सावधान रहने की जरूरत है. आज किसी व्यक्ति से मतभेद होने की संभावना है.

सेहत के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापार में उधार लेन-देन से बचें.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान श्री गणेश की श्रद्धापूर्वक आरती करें.

कर्क राशि: दूर होगा मन का तनाव, अचानक धन प्राप्ति के बन रहे हैं योग

कर्क राशि के जातकों का मानसिक तनाव दूर होगा. क्रिएटिव कार्यों में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी.

अचानक धन की प्राप्ति होगी और आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी तथा व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी.

जरूरी टिप: क्रोध से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को चावल का दान करें.

सिंह राशि: Property के काम होंगे पूरे, सोच-समझकर करें अपने खर्चे

सिंह राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम सुचारू रूप से बनेंगे. आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है.

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हर काम सोच-समझकर करें, जिससे धन प्राप्ति में आ रही तमाम बाधाएं दूर होंगी. आपकी सेहत अच्छी रहेगी और व्यापार से जुड़े सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे.

जरूरी टिप: गुस्से से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को पेट भरकर भोजन दान करें.

कन्या राशि: वाणी पर रखें नियंत्रण, उधारी लेन-देन से बचना होगा जरूरी

कन्या राशि के जातकों को अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करना होगा. कुछ नया करने का विचार मन में बनेगा.

रिश्तेदारों के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे. हालांकि, आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं. उधारी के लेन-देन से बचें, व्यापार में लाभ का अच्छा योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): श्री गणेश जी को हरी दूब अर्पित करें.

तुला राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, कारोबार को आगे बढ़ाने का है समय

तुला राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. परिवार से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला करें.

अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और बातचीत के दौरान वाणी का प्रयोग सोच-समझकर करें. लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें, यह समय अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए उत्तम है.

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जरूरी टिप: कम बोलें

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

वृश्चिक राशि: शत्रुओं पर मिलेगी विजय, कार्यों में आएगी जबरदस्त तेजी

वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी. आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे.

आपके सभी कामों में तेजी आएगी और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. व्यापार से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से बनेंगे.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को हरा चारा खिलाएं.

धनु राशि: अनजान लोगों से रहें सावधान, व्यापार में नया निवेश करने से बचें

धनु राशि के जातकों को अनजान लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है. करियर से जुड़े फैसले काफी सोच-समझकर लें.

विदेश से संबंधित कार्य गति पकड़ेंगे और संतान की तरक्की होगी. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन व्यापार में आज नया निवेश करने से बचें.

जरूरी टिप: खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

मकर राशि: आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, मिलेगी नई नौकरी का शानदार ऑफर

मकर राशि के जातकों की धन की स्थिति काफी बेहतर होगी. नई नौकरी का बेहतरीन ऑफर प्राप्त हो सकता है.

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परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी. आपकी सेहत पूरी तरह ठीक रहेगी तथा व्यापार के क्षेत्र में लाभ का योग बना हुआ है.

जरूरी टिप: इगो से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

कुंभ राशि: बढ़ेगी आपकी नेतृत्व क्षमता, धन लाभ के खुलेंगे नए रास्ते

कुंभ राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता में इजाफा होगा और मन की चिंता पूरी तरह दूर होगी.

कड़ी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. किसी भी बात पर बेवजह अड़े न रहें, व्यापार से जुड़े सभी जरूरी कार्य समय पर पूरे होंगे.

जरूरी टिप: आलस्य से बचें

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): पक्षियों को दाना खिलाएं.

मीन राशि: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, मजबूत होगी व्यापार की स्थिति

मीन राशि के जातकों के परिवार में सुख बढ़ेगा. लोग आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे, जिससे समाज में सम्मान बढ़ेगा.

अच्छा धन लाभ होगा, हालांकि रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी बन सकती है. व्यापारिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

जरूरी टिप: धैर्य रखें

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

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