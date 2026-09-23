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महाभारत के महावीर कर्ण बने राघव, फर्स्ट लुक रिलीज

फिल्म का फर्स्ट लुक आते ही दर्शकों का फिल्म को लेकर काफी उत्साह बढ़ गया है. पोस्टर में राघव लॉरेंस कर्ण के लुक में नजर आ रहे हैं. उनके माथे पर सूर्य का निशान है. कर्ण अपनी बहादुरी, दानवीरता और अपने दोस्त के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते हैं.

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महावीर कर्ण का फर्स्ट पोस्टर रिलीज. (Photo credit: Movie poster)
महावीर कर्ण का फर्स्ट पोस्टर रिलीज. (Photo credit: Movie poster)

साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर राघव लॉरेंस जल्द ही एक बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं. वह अब पौराणिक फिल्म में नजर आएंगे. एक्टर ने बताया कि वह फिल्म महावीर कर्ण में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन रमेश वर्मा कर रहे हैं. फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. यह लुक काफी दमदार नजर आ रहा है. यह पैन इंडिया फिल्म पांच भाषाओं में रिलीज होगी.

राघव ने इस फिल्म के पोस्टर को बहुत सारे भाषाओं में शेयर किया है. उन्होंने लिखा 'मुझे हमारे इतिहास के सबसे महान किरदारों में से एक कर्ण का किरदार निभाने का मौका मिला जिसे पाकर मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्क्रिप्ट मेरे पास भी आएगी. मैं  निर्देशक का दिल से धन्यवाद करता हूं. इस स्क्रिप्ट को मेरे पास लाने के लिए. मैं इस सफर की शुरुआत बड़े ही विनम्रता के साथ कर रहा हूं और आप सभी से आशीर्वाद और समर्थन की जरूरत है.'

फिल्म का फर्स्ट लुक आते ही दर्शकों का फिल्म को लेकर काफी उत्साह बढ़ गया है. पोस्टर में राघव लॉरेंस कर्ण के लुक में नजर आ रहे हैं. उनके माथे पर सूर्य का निशान है. कर्ण अपनी बहादुरी, दानवीरता और अपने दोस्त के प्रति निष्ठा के लिए जाने जाते हैं.

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पैन मूवी ने इस फिल्म के पोस्टर को शेयर करते हुए एक टैगलाइन लिखी, 'एक चेहरा, एक लीजेंड, एक योद्धा.'  प्रोडक्शन हाउस ने इस फिल्म को राघव लॉरेंस की पहली पौराणिक फिल्म बताया है. 

कर्ण महाभारत के सबसे मजबूत किरदार में से एक थे. फिल्म का बजट 150 करोड़ है. यह फिल्म तमिल, तेलुगू, हिंदी, मलयालम और कन्नड में रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन रमेश वर्मा कर रहे हैं. फिल्म को एक बड़े स्तर की हाइब्रिड लाइव-एक्शन एपिक के रूप में बनाया जा रहा है. इस फिल्म के जरिए कर्ण के जीवन और युद्ध के दौरान की सभी घटनाओं को रियल तरीके से दिखाने की योजना है. फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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