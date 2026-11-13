ट्रेन के नीचे गिरी महिला, ऊपर से एक-एक कर गुजर गए तीन कोच... कानपुर में CCTV में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी एक महिला की जान पर भारी पड़ सकती थी. महिला चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच नीचे गिर गई. इसके बाद एक-एक करके ट्रेन के तीन कोच उसके ऊपर से गुजर गए. प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन RPF के जवानों ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत ट्रेन को रुकवाया. इसके बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. पूरी घटना स्टेशन पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

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घटना प्लेटफॉर्म नंबर 9 की है. यहां बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हो रही थी. इसी दौरान कुछ यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे. RPF के उप निरीक्षक हेमराज मीणा और अनिल कुमार गौतम की नजर उन पर पड़ी. दोनों ने यात्रियों को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की.

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इसी बीच एक महिला यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में गिर गई. ट्रेन आगे बढ़ रही थी. महिला के ऊपर से एक के बाद एक तीन कोच गुजर गए. यह देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग घबरा गए. किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महिला को कैसे बचाया जाए.

RPF जवान ने ट्रेन के नीचे से महिला को निकाला

हालात की गंभीरता को समझते हुए RPF के जवान तुरंत हरकत में आए. सब इंस्पेक्टर हेमराज मीणा ने यात्रियों को ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करने को कहा. उन्होंने एक दूसरी महिला यात्री को भी चलती ट्रेन में चढ़ने से रोका. वहीं, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार गौतम ने महिला के परिजनों को पटरी की तरफ जाने से रोका. इसके बाद खुद ट्रेन के नीचे पहुंचकर गिरी हुई महिला को सुरक्षित बाहर निकाला. महिला को प्लेटफॉर्म पर लाया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया.

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इस दौरान RPF की मेरी सहेली टीम की महिला कॉन्स्टेबल अलका विश्वकर्मा सहित दूसरे जवान भी मौके पर मौजूद रहे. घटना की जानकारी स्टेशन अधिकारियों और कंट्रोल रूम को भी दी गई. महिला की पहचान बिहार के शिवहर जिले की रहने वाली कलावती के रूप में हुई है. घटना के वक्त महिला के परिजन भी मौजूद थे. RPF के दोनों सब इंस्पेक्टरों की सूझबूझ से उनकी जान बच सकी.

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घटना के बाद मौके पर मौजूद यात्रियों और परिजनों ने RPF जवानों की तारीफ की. स्टेशन पर छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को संभालने और उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर अक्सर ट्रेन छूटने के डर से यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं. ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. पैर फिसलने या बैलेंस बिगड़ने पर यात्री सीधे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर सकता है. ऐसे में जान जाने का भी खतरा रहता है. इसलिए ट्रेन में चढ़ने या उतरने के लिए हमेशा उसके पूरी तरह रुकने का इंतजार करें. कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.

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