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ईरान के लिए जासूसी कर रहे दो लोग ब्रिटेन में दोषी करार, पत्रकारों की रेकी करने का आरोप

ब्रिटेन की अदालत ने ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो ईरानी नागरिकों मुस्तफा सेपहवंद और फरहाद जवादी मानेश को दोषी ठहराया है. दोनों पर लंदन में फारसी न्यूज चैनल 'ईरान इंटरनेशनल' के पत्रकारों और इजरायल समर्थक एक वकील की निगरानी करने और उनकी जानकारी ईरान भेजने का आरोप था.

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दोनों दोषियों को 17 दिसंबर को लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी. (Photo- Representational)
दोनों दोषियों को 17 दिसंबर को लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी. (Photo- Representational)

ब्रिटेन की एक अदालत ने ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो ईरानी नागरिकों को दोषी ठहराया है. दोनों पर लंदन में फारसी भाषा के न्यूज चैनल 'ईरान इंटरनेशनल' के पत्रकारों की जासूसी करने और उनकी जानकारी ईरान तक पहुंचाने का आरोप था. छह हफ्ते तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को वूलविच क्राउन कोर्ट ने मुस्तफा सेपहवंद (41) और फरहाद जवादी मानेश (46) को दोषी करार दिया.

अदालत ने माना कि दोनों ने ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिनसे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को मदद मिल सकती थी. ब्रिटेन ने इस साल जुलाई में IRGC को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था. इसके तहत संगठन की मदद करने या उसे समर्थन देने के दोषियों को 14 साल तक की जेल हो सकती है. इस मामले में तीसरे आरोपी शापूर कालेहाली खानी नूरी (57) को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

पत्रकारों की निगरानी कर ईरान भेजते थे जानकारी

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ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के विशेष अपराध और आतंकवाद रोधी विभाग के मुख्य अभियोजक फ्रैंक फर्ग्यूसन ने कहा कि यह ईरानी शासन की आलोचना करने वाले लोगों की जासूसी करने का एक सुनियोजित अभियान था. उनके मुताबिक, दोनों आरोपियों को ईरान भेजने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के बदले इनाम देने का वादा किया गया था.

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जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनमें ईरान इंटरनेशनल के पत्रकार मोजतबा पूरमोहसेन और काम्बिज हुसैनी के अलावा 'यूके लॉयर्स फॉर इजरायल' के संस्थापक सदस्य जोनाथन टर्नर भी शामिल थे. ईरान इंटरनेशनल को ईरान की सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है.

आरोपियों पर इन लोगों से जुड़े पतों पर जाने, उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाने तथा ऑनलाइन जानकारी जुटाने के लिए ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का आरोप था. अभियोजक फर्ग्यूसन ने कहा कि राहत की बात है कि किसी हमले को अंजाम देने से पहले ही आरोपियों को पकड़ लिया गया.

ब्रिटेन में ईरानी गतिविधियों को लेकर चिंता

लंदन पुलिस के मुताबिक, हाल के वर्षों में यह चौथा मामला है, जिसमें ईरान इंटरनेशनल के पत्रकारों को सीधे निशाना बनाने की कोशिश सामने आई है. पुलिस ने कहा कि वह इन पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है.

लंदन पुलिस की डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर विकी इवांस ने कहा कि ब्रिटेन के लिए दूसरे देशों से पैदा होने वाला खतरा बढ़ रहा है और ईरान अपने एजेंटों के जरिए गतिविधियों को अंजाम देने के तरीके बदल रहा है. उन्होंने बताया कि अब दूसरे देशों से लोगों को भेजने के अलावा ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिश और ईरानी नागरिकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

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ब्रिटेन की आतंकवाद रोधी पुलिस लंदन में यहूदी समुदाय पर हुए कुछ हमलों में भी ईरानी एजेंटों की संभावित भूमिका की जांच कर चुकी है. इनमें इस साल की शुरुआत में यहूदी समुदाय की चार एंबुलेंस में आग लगाने की घटना शामिल है. हाल ही में इंग्लैंड में अमेरिका के संचालन वाले एक सैन्य एयरबेस को निशाना बनाने की साजिश से भी ईरान का नाम जोड़ा गया है.

हालांकि, ब्रिटेन में ईरानी दूतावास ने हिंसक गतिविधियों या घटनाओं में ईरान की भूमिका के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. दोनों दोषियों को 17 दिसंबर को लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी. इस अदालत को ओल्ड बेली के नाम से भी जाना जाता है.

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