सीजफायर के बीच हिज्बुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर दागे ड्रोन, IDF ने भी किया पलटवार

दक्षिण लेबनान में तैनात इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर हिज्बुल्लाह ने हमला कर दिया है. इजरायली सेना ने इसे युद्धविराम और समझौतों का उल्लंघन करार दिया है. हालांकि इस हमले में किसी भी इजरायली सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है.

और पढ़ें

हिज्बुल्लाह ने दो ड्रोन दागे जिसके तुरंत बाद इजरायली सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी करते हुए एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया. इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी.

इजरायली सेना ने लिखा, 'ये समझौतों का एक और खुला उल्लंघन है. हिज्बुल्लाह के आतंकवादियों ने दक्षिणी लेबनान के सिक्योरिटी जोन में काम कर रहे IDF सैनिकों की ओर 2 ड्रोन लॉन्च किए. IDF सैनिकों ने गोलियां चलाईं और एक ड्रोन को मार गिराया.'

यह भी पढ़ें: इजरायल ने तुर्की का बंदोबस्त कर दिया है, ग्रीस को देने जा रहा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम!

हिज्बुल्लाह के हमले से एक बार फिर दक्षिण लेबनान में जंग भड़क गई है. इजरायली वायुसेना और थल सेना ने दक्षिण लेबनान में स्थित हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर त्वरित और भारी गोलाबारी शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----