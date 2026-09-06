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सीजफायर के बीच हिज्बुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर दागे ड्रोन, IDF ने भी किया पलटवार

हिज्बुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर हमला कर दिया. इसके बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक ड्रोन को मार गिराया. इस हमले को इजरायली सेना ने सीजफायर और समझौतों का उल्लंघन बताया है.

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इजरायल ने हिज्बुल्लाह के हमलों को सीजफायर का उल्लंघन बताया (Photo-X)
इजरायल ने हिज्बुल्लाह के हमलों को सीजफायर का उल्लंघन बताया (Photo-X)

दक्षिण लेबनान में तैनात इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर हिज्बुल्लाह ने हमला कर दिया है. इजरायली सेना ने इसे युद्धविराम और समझौतों का उल्लंघन करार दिया है. हालांकि इस हमले में किसी भी इजरायली सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है.

हिज्बुल्लाह ने दो ड्रोन दागे जिसके तुरंत बाद इजरायली सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी करते हुए एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया. इजरायली सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी.

इजरायली सेना ने लिखा, 'ये समझौतों का एक और खुला उल्लंघन है. हिज्बुल्लाह के आतंकवादियों ने दक्षिणी लेबनान के सिक्योरिटी जोन में काम कर रहे IDF सैनिकों की ओर 2 ड्रोन लॉन्च किए. IDF सैनिकों ने गोलियां चलाईं और एक ड्रोन को मार गिराया.'

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यह भी पढ़ें: इजरायल ने तुर्की का बंदोबस्त कर दिया है, ग्रीस को देने जा रहा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम!

हिज्बुल्लाह के हमले से एक बार फिर दक्षिण लेबनान में जंग भड़क गई है. इजरायली वायुसेना और थल सेना ने दक्षिण लेबनान में स्थित हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर त्वरित और भारी गोलाबारी शुरू कर दी है.

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