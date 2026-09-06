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Vastu Tips: गद्दे के नीचे भूलकर भी न रखें 5 चीजें, घेर लेगी गरीबी!

Vastu Tips: गद्दे के नीचे कुछ चीजें रखना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता. जानें वे 5 चीजें कौन-सी हैं, जिन्हें बेड के नीचे रखने से बचना चाहिए.

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गद्दे के नीचे कुछ चीजें रखना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता.
गद्दे के नीचे कुछ चीजें रखना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता.

Vastu Tips: बेडरूम घर का वह हिस्सा है जहां दिनभर की थकान के बाद व्यक्ति आराम करता है. इसलिए यहां का माहौल शांत और व्यवस्थित होना जरूरी माना जाता है. कई लोग जगह बचाने या जरूरत के समय सामान आसानी से मिल जाए, इसके लिए गद्दे के नीचे चीजें रख देते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार गद्दे के नीचे रखा सामान घर की ऊर्जा और व्यक्ति की मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है. कुछ चीजों को तो यहां रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता.

गद्दे के नीचे चार्जर और तार न रखें

आजकल मोबाइल चार्जर, ईयरफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तारों को लोग अक्सर बेड के नीचे या गद्दे के नीचे रख देते हैं. वास्तु मान्यता के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता. कहा जाता है कि इससे मानसिक अशांति और नींद से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं. व्यावहारिक रूप से भी तारों और चार्जर को गद्दे के नीचे रखने से दबाव और गर्मी की समस्या हो सकती है.

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पुराने कागज और रसीदें हटाएं

पुरानी रसीदें, बिल, कागज या ऐसे दस्तावेज जिनकी अब जरूरत नहीं है, उन्हें गद्दे के नीचे जमा करके रखने से बचना चाहिए. वास्तु के अनुसार बेड के आसपास अनावश्यक सामान रखना सकारात्मक वातावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता. जरूरी दस्तावेजों को किसी व्यवस्थित स्थान पर रखना बेहतर है.

फटे-पुराने कपड़े न रखें

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पुराने या फटे हुए कपड़े भी गद्दे के नीचे रखने से बचने की सलाह दी जाती है. वास्तु मान्यताओं में इन्हें नकारात्मकता और ठहराव से जोड़कर देखा जाता है. घर में ऐसे कपड़े हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता, तो उन्हें अलग कर देना या जरूरतमंद को देना बेहतर विकल्प हो सकता है.

नुकीली चीजें रखने की गलती न करें

कैंची, पिन, चाकू या अन्य धारदार सामान को कभी भी गद्दे के नीचे नहीं रखना चाहिए. वास्तु मान्यता के अनुसार ऐसी चीजों को तनाव और विवाद से जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी बेड पर बैठते या लेटते समय इनके दबने या नुकसान पहुंचाने का खतरा हो सकता है.

दवाइयां भी गद्दे के नीचे न रखें

कई लोग रात में आसानी से मिल जाएं, इसलिए दवाइयां गद्दे के नीचे रख देते हैं.वास्तु शास्त्र में इसे भी उचित नहीं माना गया है. दवाइयों को हमेशा उनकी जरूरत और सुरक्षा के अनुसार साफ-सुथरी, सूखी और आसानी से पहुंच वाली जगह पर रखना चाहिए.

बेडरूम को रखें साफ और व्यवस्थित

वास्तु मान्यताओं के अनुसार बेडरूम में अनावश्यक सामान जमा नहीं होना चाहिए.खासतौर पर बेड के आसपास सफाई और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी माना जाता है.गद्दे के नीचे स्टोरेज करने के बजाय जरूरत का सामान अलमारी, बेड बॉक्स या निर्धारित स्टोरेज में रखना बेहतर है.

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