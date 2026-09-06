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52 की उम्र में 19 साल छोटे हीरा कारोबारी संग घर बसाएंगी मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर संग क्यों हुआ दर्दनाक ब्रेकअप?

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ था? इस सवाल का जवाब कई लोग जानना चाहते हैं. मगर अब इसका खुलासा हो गया है कि आखिर अर्जुन और मलाइका ने क्यों अपने रास्ते जुदा किए.

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मलाइका किसे कर रहीं डेट? (Photo: Social Media)
मलाइका किसे कर रहीं डेट? (Photo: Social Media)

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर एक समय पर बी-टाउन के हॉटेस्ट कपल थे. दोनों की जोड़ी को काफी प्यार मिलता था. लेकिन शादी से पहले ही दोनों का रिश्ता टूट गया. अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मलाइका अरोड़ा डायमंड बिजनेसमैन हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. आखिर इन वायरल रूमर्स का सच क्या है?

क्यों हुआ था मलाइका-अर्जुन का ब्रेकअप?

Hindi Rush संग बातचीत में विक्की लालवानी ने मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा- मलाइका और अर्जुन का रिश्ता ऑफिशियली खत्म होने से करीब 8-10 महीने पहले से ही उनका रिश्ता टूटने के रूमर्स आ रहे थे. 

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'मुझे मेरे सूत्रों से पता चला था कि दोनों के बीच दरार शादी को लेकर आई थी. मलाइका शादी करना चाहती थीं, लेकिन अर्जुन तैयार नहीं थे या फिर वो शादी नहीं करना चाहते थे. लेकिन उस वक्त मलाइका को शादी करनी थी. इस वजह से दोनों के बीच खटास आई. मुझे लगता है कि दोनों के ब्रेकअप की यही वजह थी.'

उन्होंने आगे कहा- वरना दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के प्यार में थे. मुझे लगता है कि अर्जुन अभी भी मलाइका से प्यार करते होंगे. उनका प्यार कोई टाइमपास नहीं था, बल्कि दोनों का रिश्ता काफी सच्चा और गहरा था. लंबे समय तक दोनों साथ थे. मलाइका उस वक्त अर्जुन को काफी ज्यादा पसंद करती थीं. मुझे यकीन है कि वो अभी भी उन्हें पसंद करती होंगी. लेकिन कई चीजों की हैप्पी एंडिंग नहीं होती. 

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मलाइका और हर्ष मेहता के रिश्ते का क्या है सच? 

बता दें कि कुछ वक्त से ऐसी खबरें हैं मलाइका को फिर से पार्टनर मिल गया है. एक्ट्रेस हीरा कारोबारी हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. इस बारे में उन्होंने कहा- अभी सुनने में आता है कि मलाइका बिजनेसमैन हर्ष मेहता संग रिश्ते में हैं. लेकिन मैं इसे लेकर श्योर नहीं हूं. इंडस्ट्री में कहने वाले लोग कहते हैं कि मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता कपल हैं. 

कौन हैं हर्ष मेहता?

बता दें कि हर्ष मेहता एक डायमंड मर्चेंट हैं. उनकी उम्र 33 साल बताई जाती है. हर्ष सैंकस मैनेजमेंट के मैंनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. वहीं, दूसरी और मलाइका 52 साल की हैं. हर्ष उम्र में मलाइका से 19 साल छोटे हैं. दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं. लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है. 

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