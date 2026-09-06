'पूरी टीम 55 पर ढेर हो गई...', शेफाली को सेंडऑफ देकर घिरीं पाकिस्तानी कप्तान फातिमा, भारतीय कमेंटेटर ने लगाई फटकार

विमेंस एशिया कप 2026 के मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने भारतीय बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सेंडऑफ दिया, जो अब विवाद का विषय बन चुका है. शेफाली को 12 रनों के निजी स्कोर पर आउट करने के बाद फातिमा ने बल्लेबाज की तरफ इशारा करते हुए पवेलियन जाने का संकेत दिया. इस अंदाज पर कमेंटेटर एवं पूर्व भारतीय क्रिकेटर विवेक राजदान ने फातिमा की आलोचना की.

और पढ़ें

शेफाली वर्मा ने पारीकी पहली ही गेंद परछक्का जड़ा था. इसके बाद सिंगल लेकर उन्होंने महिला टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे किए. इसके बाद शेफाली ने फातिमा सना की गेंद पर चौका लगाया, लेकिन पाकिस्तान की कप्तान ने वापसी की. उन्होंने कॉट एंड बोल्ड के जरिए शेफाली की पारी खत्म कर दी. विकेट लेने के बाद उनका सेंडऑफ ही मैच के सबसे चर्चित पलों में शामिल हो गया.

Fatima Sana turning up the heat despite the scoreline. 🥵



Watch India vs Pakistan LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #DPWorldWomensAsiaCup2026 #NotAGentlemansGame pic.twitter.com/j2ohXqlZSV — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 5, 2026

फातिमा सना के जश्न पर विवेक राजदान ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी का हवाला देते हुए सवाल खड़ा किया. उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी टीम सिर्फ 55 रनों पर आउट हुई और इसके बावजूद कप्तान शेफाली को बाहर जाने का इशारा कर रही थीं. राजदान ने कहा, 'अच्छा, बाहर का रास्ता दिखा रही हैं आप. आपकी पूरी टीम ने 55 रन बनाए हैं और आप शेफाली वर्मा को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं.'

Advertisement

फातिमा सना ने झटके तीन विकेट

हालांकि, गेंदबाजी में फातिमा सना ने पाकिस्तान की ओर से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने शेफाली वर्मा के अलावा प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना को भी पवेलियन भेजा. इसके बावजूद पाकिस्तान के बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोक नहीं सके.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने एक समय बिना विकेट खोए 27 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने पूरी पारी का रुख बदल दिया. श्री चरणी और प्रेमा रावत ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा ने दो विकेट झटके. पाकिस्तान के 10 विकेट सिर्फ 28 रनों के भीतर गिर गए और टीम 55 रनों पर ऑलआउट हो गई. यह उसका विमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम स्कोर है.

भारतीय टीम के सामने 56 रनों का लक्ष्य था. फातिमा समय ने तीन विकेट लेकर भारत को 29/3 तक जरूर पहुंचाया, लेकिन हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने इसके बाद कोई और मौका नहीं दिया. भारत ने 8.4 ओवर्स में 57/3 का स्कोर बनाकर सात विकेट से मुकाबला जीत लिया.

---- समाप्त ----