Baingan Badi Sabji Recipe: बिहारी स्टाइल में बनाएं बैंगन बड़ी की चटपटी सब्जी, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Bihari Style Baingan Badi Sabji Recipe: बैंगन की सब्जी खाने में काफी टेस्टी होती है और इसे कई अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है. आज हम आपको बिहारी स्टाइल बैंगन बड़ी की सब्जी बनाना बताएंगे. बैंगन और उड़द दाल की बड़ी से तैयार होने वाली यह सब्जी स्वाद में काफी लाजवाब होती है. इसमें सरसों का तेल और देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसके स्वाद को और भी खास बना देते हैं. इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर आसानी से बिहारी स्टाइल बैंगन बड़ी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

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इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1/2 कप उड़द दाल की बड़ी

4-5 बैंगन

1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना

सरसों का तेल (जरूरत अनुसार )

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

नमक स्वादानुसार

2-4 हरी मिर्च

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

5-6 कलियां लहसुन

1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने

1/2 छोटा चम्मच जीरा

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च

2 टमाटर

कैसे बनाएं बिहारी स्टाइल बैंगन बड़ी?

बिहारी स्टाइल बैंगन बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें पानी में डालकर रखें, ताकि इनका रंग ज्यादा न बदले. दूसरी तरफ, एक कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल गर्म करें और इसमें उड़द दाल की बड़ी डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. बड़ी को निकालकर एक कप गुनगुने पानी में भिगोकर रख दें. अब उसी कड़ाही में जरूरत के अनुसार थोड़ा तेल डालें. तेल गर्म होने पर इसमें मेथी दाना डालकर चटकने दें. इसके बाद कटे हुए बैंगन डालकर कुछ देर चलाएं और कड़ाही को ढक दें. बैंगन हल्का नरम और भुन जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें. अब मसाला तैयार करने के लिए मिक्सर में लहसुन, 1 हरी या लाल मिर्च, सरसों के दाने, काली मिर्च, जीरा और थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें. इसके बाद कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल गर्म करें. इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. प्याज भुन जाए तो इसमें तैयार किया हुआ मसाला डालें और अच्छी तरह भूनें. अब कटे हुए टमाटर डालकर तब तक पकाएं, जब तक टमाटर नरम न हो जाएं और मसाले से तेल अलग होने लगे. अब इसमें भुना हुआ बैंगन और पानी में भीगी हुई बड़ी डालें. ऊपर से हल्दी और नमक डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. जरूरत के अनुसार 1/2 कप पानी डालें और कड़ाही को ढककर कम गैस पर पकने दें. जब बैंगन और बड़ी अच्छी तरह पक जाएं और मसाला सब्जी में अच्छी तरह मिल जाए तो गैस बंद कर दें. अब आपका टेस्टी बिहारी स्टाइल बैंगन बड़ी तैयार है. इसे गर्मागर्म रोटी, पराठे या चावल के साथ परोसें.

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