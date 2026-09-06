कभी बिजली के मीटर में लगे इस बटन को दबाया है? इससे होता क्या है

घर में बिजली का मीटर तो लगभग हर किसी ने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी मीटर पर लगे छोटे से काले बटन को गौर से देखा है? कई लोग इसे देखकर सोचते हैं कि आखिर यह बटन किस काम आता है. कुछ लोग तो गलती से इसे दबाने से भी डरते हैं कि कहीं बिजली का कनेक्शन बंद न हो जाए या मीटर में कोई गड़बड़ी न हो जाए. खासकर डिजिटल और स्मार्ट मीटर में इसका इस्तेमाल मीटर की जानकारी देखने या अलग-अलग स्क्रीन पर जाने के लिए किया जा सकता है. हालांकि, बटन का वास्तविक काम मीटर के मॉडल और बिजली कंपनी के सिस्टम पर निर्भर करता है.

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काला बटन दबाने पर क्या होता है?

कई डिजिटल बिजली मीटरों में सामने की तरफ एक छोटा बटन दिया जाता है. इसे दबाने पर मीटर की डिस्प्ले स्क्रीन पर अलग-अलग जानकारियां दिखाई दे सकती हैं. बटन दबाने पर आपको कुल बिजली खपत यानी कितनी यूनिट बिजली इस्तेमाल हुई है, मीटर की स्थिति, वोल्टेज, करंट या दूसरी तकनीकी जानकारी दिखाई दे सकती है. कुछ मीटरों में बटन दबाने से स्क्रीन पर अलग-अलग रीडिंग एक के बाद एक दिखाई देती हैं. यानी सामान्य तौर पर यह बटन मीटर की जानकारी देखने के लिए दिया जाता है.

क्या बटन दबाने से बिजली बंद हो जाती है?

आम तौर पर केवल डिस्प्ले देखने वाला बटन दबाने से आपके घर की बिजली बंद नहीं होती. यह बटन अक्सर मीटर की स्क्रीन को एक्टिव करने या जानकारी बदलने के लिए होता है. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. हर बिजली मीटर का डिजाइन और फीचर एक जैसा नहीं होता. कुछ स्मार्ट मीटरों में बटन का इस्तेमाल मीटर के दूसरे काम के लिए भी हो सकता है. इसलिए बिना जानकारी के बटन को बार-बार दबाना या लंबे समय तक दबाए रखना सही नहीं है. अगर मीटर पर किसी बटन के पास कोई निशान, शब्द या निर्देश लिखा है तो उसे जरूर पढ़ें.

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स्मार्ट मीटर में बटन क्यों दिया जाता है?

स्मार्ट मीटर में कई तरह की जानकारी डिजिटल रूप में रिकॉर्ड होती रहती है. कस्टमर को मीटर की स्क्रीन पर कुछ जरूरी जानकारी देखने की सुविधा देने के लिए बटन दिया जा सकता है. उदाहरण के लिए, मीटर की स्क्रीन सामान्य स्थिति में बंद हो सकती है. बटन दबाने पर स्क्रीन चालू होकर बिजली की खपत या दूसरी रीडिंग दिखा सकती है. कुछ मीटरों में स्क्रीन अपने आप अलग-अलग जानकारी दिखाती रहती है, जबकि कुछ में बटन दबाकर अगली जानकारी पर जाना पड़ता है.

क्या इससे मीटर की रीडिंग बदल जाती है?

सिर्फ जानकारी देखने के लिए दिए गए बटन को दबाने से सामान्य तौर पर बिजली की खपत की रीडिंग बदलने का मतलब नहीं होता. मीटर में दर्ज यूनिट बिजली के इस्तेमाल के आधार पर रिकॉर्ड होती हैं. यानी अगर आपने मीटर पर बटन दबाया और स्क्रीन पर कोई दूसरा नंबर दिखाई देने लगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने बिजली की यूनिट बढ़ा दी या घटा दी. हो सकता है कि स्क्रीन पर वोल्टेज, करंट, पावर, यूनिट या कोई अन्य पैरामीटर दिखाई दे रहा हो.

अगर आपको अपने मीटर के बटन का काम नहीं पता है तो उसे बार-बार दबाने से बचना बेहतर है. खासकर अगर मीटर पर एक से ज्यादा बटन हों या किसी बटन के साथ कोई विशेष चिन्ह दिया गया हो. सबसे सही तरीका है कि अपने बिजली मीटर के मॉडल नंबर और कंपनी की जानकारी देखकर उसके मैनुअल या बिजली वितरण कंपनी के निर्देश चेक करें. अगर मीटर में कोई असामान्य आवाज आ रही हो, स्क्रीन पर एरर दिखाई दे रहा हो, बिजली बार-बार कट रही हो या मीटर से छेड़छाड़ जैसी कोई समस्या नजर आए तो खुद प्रयोग करने के बजाय बिजली विभाग से संपर्क करना चाहिए.

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अगली बार मीटर के पास जाएं तो ध्यान से देखिए

अगली बार जब आप बिजली का मीटर देखें तो उस छोटे से काले बटन पर जरूर नजर डालिए. यह बटन कई मीटरों में डिस्प्ले और मीटर की जानकारी देखने का एक आसान तरीका होता है. हालांकि, इसका सटीक काम मीटर के मॉडल के हिसाब से बदल सकता है. इसलिए सोशल मीडिया पर किसी एक मीटर के बारे में बताई गई जानकारी को हर मीटर पर लागू करना सही नहीं है. अगर आपके घर में लगे मीटर की फोटो में काला बटन साफ दिखाई दे रहा है, तो उसके मॉडल और बटन की स्थिति देखकर उसके काम को ज्यादा सटीक तरीके से समझ सकते हैं.

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