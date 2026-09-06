पहले धधका टैंकर, फिर समंदर में डूबा... US ने हमले का VIDEO शेयर कर ईरान का उड़ाया मजाक

समंदर में एक ईरानी तेल टैंकर आग की लपटों में घिरा और कुछ देर बाद पानी में समा गया. अमेरिका ने इस हमले का वीडियो जारी किया है. यूएस सेंट्रल कमांड (US Central Command-CENTCOM) के मुताबिक, यह टैंकर अमेरिकी हमले में तबाह हुआ. वीडियो शेयर करते हुए CENTCOM ने ईरान पर तंज भी कसा.

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जिस जहाज का वीडियो जारी किया गया है, उसका नाम एम/टी काइलो (M/T Kylo) है. इसे नोक्सेन (Noxen) के नाम से भी जाना जाता है. यह कोमोरोस के झंडे के नीचे चल रहा था. अमेरिकी सेना के मुताबिक, जहाज के चालक दल के सदस्य इसे छोड़ चुके थे. इसके बाद टैंकर को निशाना बनाया गया.

वीडियो में आग की लपटों में घिरा दिखा टैंकर

अमेरिका की ओर से जारी वीडियो में टैंकर आग की लपटों में घिरा नजर आता है. कुछ समय बाद जहाज पानी में डूब जाता है. सेंटकॉम ने कहा कि M/T Kylo को अमेरिकी सैनिकों ने निशाना बनाया था. वीडियो के साथ सेंटकॉम ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई की तारीफ की. उसने तंज कसते हुए कहा कि M/T Kylo अब समुद्र की तह में ईरान की नौसेना के साथ है.

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तीन ईरानी तेल टैंकरों पर हुई कार्रवाई

सेंटकॉम का दावा है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की कोशिश की थी. इसी के जवाब में शनिवार को ईरान के तीन तेल टैंकरों पर हवाई हमला किया गया. इसमें एम/टी काइलो तो आग लगने के बाद समंदर में डूब गया, जबकि एम/टी डाउनी और एम/टी स्टार्क-1 इतने बुरी तरह तबाह हो गए कि दोबारा चलने लायक नहीं बचे. हालांकि, ये दोनों जहाज अभी नहीं डूबे है.

अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव के बीच की गई. इससे ईरान से जुड़े तेल कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

ईरान ने अमेरिकी हमले को बताया गैरकानूनी

अमेरिका की इस कार्रवाई पर ईरान ने कड़ी नाराजगी जताई है. भारत में ईरानी दूतावास ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन हमलों की निंदा की. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई को गैरकानूनी और गैर-जिम्मेदाराना बताया. उसका आरोप है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, समुद्री नाकाबंदी और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है.

ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिकी हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं. उसके मुताबिक, ऐसी कार्रवाई समुद्री व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा कर सकती है.

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ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है. उसका कहना है कि अगर वाशिंगटन ने अपनी आक्रामक नीतियां बंद नहीं कीं, तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. सेना अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है. ऐसे में अगर अमेरिकी हमले जारी रहे, तो इसका अंजाम बेहद विनाशकारी हो सकता है.

इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है. एक तरफ अमेरिकी सेना ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाने की बात कह रही है, दूसरी तरफ ईरान इसे गैरकानूनी हमला बता रहा है. ऐसे में ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) में जहाजों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी है.

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