दिल्ली-NCR में 6 गुना बढ़े स्वाइन फ्लू केस... डॉक्टर भी चपेट में, 1300 से ज्यादा मरीज

दिल्ली-NCR में उमस और बदलते मौसम के बीच H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही दूसरे रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं. कई डॉक्टर और दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के प्रमुख के भी H1N1 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आई है.

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दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1,349 मामले सामने आ चुके हैं. पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 229 केस दर्ज किए गए थे. यानी एक साल में मामलों में करीब छह गुना बढ़ोतरी हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक, मानसून और उमस भरे मौसम में फ्लू और सांस से जुड़े संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं.

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H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के क्या लक्षण हैं?

H1N1 होने पर अचानक तेज बुखार, सूखी खांसी, शरीर में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी और ऑक्सीजन लेवल कम होने की समस्या भी हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, लगातार तेज बुखार, भ्रम की स्थिति, होंठ नीले पड़ना या लक्षण लगातार बिगड़ रहे हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

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H1N1 से किन लोगों को खतरा?

बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को H1N1 से गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है. डायबिटीज, दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारी और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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इलाज की बात करें तो ज्यादा जोखिम वाले और गंभीर मरीजों में डॉक्टर एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर दे सकते हैं. यह बीमारी की शुरुआत के 48 घंटे के भीतर शुरू होने पर सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है. H1N1 में एंटीबायोटिक आमतौर पर जरूरी नहीं होती, जब तक बैक्टीरियल इंफेक्शन न हो.

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