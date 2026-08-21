scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-NCR में 6 गुना बढ़े स्वाइन फ्लू केस... डॉक्टर भी चपेट में, 1300 से ज्यादा मरीज

दिल्ली-NCR में बदलते और उमस भरे मौसम के बीच H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस साल दिल्ली में अब तक 1,349 केस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 229 मामले थे.

Advertisement
X
H1N1 का खतरा बढ़ रहा है. (Photo- India Today Archive)
H1N1 का खतरा बढ़ रहा है. (Photo- India Today Archive)

दिल्ली-NCR में उमस और बदलते मौसम के बीच H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही दूसरे रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं. कई डॉक्टर और दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के प्रमुख के भी H1N1 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी सामने आई है.

दिल्ली में इस साल अब तक H1N1 के 1,349 मामले सामने आ चुके हैं. पिछले साल इसी अवधि में सिर्फ 229 केस दर्ज किए गए थे. यानी एक साल में मामलों में करीब छह गुना बढ़ोतरी हुई है. डॉक्टरों के मुताबिक, मानसून और उमस भरे मौसम में फ्लू और सांस से जुड़े संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: H1N1 Deaths : दिल्ली में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, कैसे फैलती है ये बीमारी, डॉक्टर से जानें लक्षण और बचाव

सम्बंधित ख़बरें

Delhi and Haryana police Encounter.
दिल्ली के बक्करवाला में एनकाउंटर के बाद भाऊ गैंग के दो शूटर गिरफ्तार
Yes Bank 600 crore fraud
₹600 करोड़ का लोन ट्रांसफर फ्रॉड केस, अब मुंबई पुलिस की EOW करेगी जांच
up police encounter
डॉक्टर की हत्या करने पहुंचे भाऊ गैंग के बदमाश, मुठभेड़ में दोनों घायल
दिल्ली में PAK उच्चायोग के बाहर बुलडोजर एक्शन, इस्लामाबाद को दिया जवाब
PM modi 25 years in politics
सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 साल, बीजेपी देशभर में मनाएगी ‘सेवा संकल्प महोत्सव’

H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के क्या लक्षण हैं?

H1N1 होने पर अचानक तेज बुखार, सूखी खांसी, शरीर में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. कुछ मरीजों में सांस लेने में परेशानी और ऑक्सीजन लेवल कम होने की समस्या भी हो सकती है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, लगातार तेज बुखार, भ्रम की स्थिति, होंठ नीले पड़ना या लक्षण लगातार बिगड़ रहे हों तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

Advertisement

H1N1 से किन लोगों को खतरा?

बुजुर्गों, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को H1N1 से गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है. डायबिटीज, दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारी और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

यह भी पढ़ें: H3N2, H1N1 और कोरोना: एक साथ 3 बीमारियों का खतरा... जानें इनके बीच का अंतर, लक्षण और इलाज

इलाज की बात करें तो ज्यादा जोखिम वाले और गंभीर मरीजों में डॉक्टर एंटीवायरल दवा ओसेल्टामिविर दे सकते हैं. यह बीमारी की शुरुआत के 48 घंटे के भीतर शुरू होने पर सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है. H1N1 में एंटीबायोटिक आमतौर पर जरूरी नहीं होती, जब तक बैक्टीरियल इंफेक्शन न हो.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    फैक्ट चेक: एंकर के सवालों से घबराकर भागे अभिजीत दीपके? नहीं, ये पोस्ट मनगढ़ंत है |
    फर्रुखाबाद में कुत्ते से घबराकर 50 फीट गहरे कुएं में गिरी मासूम, जांबाज पुलिसकर्मी ने बचाई मासूम की जान |
    जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं संग मारपीट, ग्रामीणों ने बरसाए लात-घूंसे, Video |
    हिसार कोर्ट के बाहर गैंगस्टर विनोद पानू की हत्या, लॉरेंस गैंग की वायरल पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस! |
    Moises Henriques: कभी ऑस्ट्रेल‍िया के लिए खेला क्रिकेटर, अब पुर्तगाल के लिए जड़ा तूफानी शतक... 39 की उम्र मे काटा कहर |
    गेट बंद होने से पहले ही चल पड़ी लिफ्ट... फर्श और केबिन के बीच फंसी महिला, CCTV में कैद हुई दर्दनाक मौत - VIDEO |
    'अगरबत्ती नहीं जलाने दी, न फोड़ने दिया नारियल'... लखनऊ के काकोरी शीतला मंदिर में BJP विधायक के 'अपमान' पर संग्राम |
    64 की उम्र में MTech टॉप! 1000 किमी का सफर कर यूपी के अधिकारी ने बनाई टॉप-10 में जगह |
    बच्चों की तरह जमीन पर लोटपोट करने लगा रोबोट, VIDEO देख आप भी नहीं रोक पाएंगे हंसी |
    बिजली गुल, घरों पर ताले और इलाज के लिए नाव का इंतजार… उन्नाव में गंगा के कहर ने कैद की जिंदगी
    Advertisement