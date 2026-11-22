अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वह ईरान में सत्ता परिवर्तन के बारे में नहीं सोच रहे हैं और ईरान के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं. ट्रंप ने यह बात संघर्ष खत्म करने की रणनीति से जुड़े सवाल के जवाब में कही.

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ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर कभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका ऐसे लोगों से बातचीत कर रहा है, जिनसे निपटना काफी मुश्किल है. ट्रंप ने कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका का राष्ट्रपति मजबूत होता है, तब भी वह ईरान के साथ एक स्थायी समझौता करना चाहेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि वह ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देंगे. इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप के दावे पर पूरी तरह सहमति जताने से परहेज किया था.

वेंस के बयान पर भी ट्रंप की प्रतिक्रिया

ट्रंप से वेंस के उस बयान को लेकर सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हुए नुकसान के लिए ईरान युद्ध को जिम्मेदार बताया था. ट्रंप ने कहा कि वह वेंस के बयान से नाराज नहीं थे. हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर उनसे पूछा जाता कि क्या वह दोबारा ऐसा कदम उठाएंगे, तो उनका जवाब हां होता, क्योंकि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता.

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ईरान के परमाणु हथियार को लेकर ट्रंप के दावे पर सवाल

ट्रंप पिछले नौ महीनों में कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब था और इसी वजह से अमेरिका के लिए युद्ध में शामिल होना जरूरी था. हालांकि, सार्वजनिक तौर पर सामने आए सबूतों और ट्रंप के पहले के बयानों से उनके इस दावे पर सवाल उठते हैं. मार्च 2025 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कांग्रेस में कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है. उन्होंने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 2003 में रोके गए परमाणु हथियार कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की मंजूरी नहीं दी थी.

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