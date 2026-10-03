'युद्ध खत्म होते ही गिरेंगे तेल के दाम', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है और जैसे ही जंग खत्म होगी, कच्चे तेल के दाम औंधे मुंह गिर जाएंगे. साथ ही उन्होंने तेहरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने देने की भी बात दोहराई. ट्रंप ने ये बातें महंगाई और विदेश नीति पर बोलते हुए कहीं.

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इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टी डेमोक्रेट्स पर भी तंज कसा और कहा है कि किफायती पन जैसे शब्द डेमोक्रेट्स ने दिए, इसके बावजूद दुनिया ने इतिहास की सबसे बुरी महंगाई देखी. वहीं, अपने कार्यकाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ दामों को नीचे लाने का काम किया है.

ट्रंप का इशारा था कि देश में महंगाई की असली वजह डेमोक्रेट्स की नीतियां हैं और उनकी सरकार ने हालात को संभाला है. मंहगाई को उन्होंने सीधे ईरान से भी जोड़ा. उनके मुताबिक, जंग की वजह से ही तेल की कीमतों में उछाल आए हैं, इसके खत्म होने के बाद बड़ी राहत मिलेगी.

हमेशा की तरह ईरान को लेकर ट्रंप का रुख काफी सख्त था. उन्होंने कहा कि ईरान को कभी-भी परमाणु हथियार नहीं रखने दिया जाएगा. अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि ये काम सालों पहले ही दूसरे राष्ट्रपतियों को कर लेना चाहिए था. इसके बाद ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत पर भी वार किया और कहा कि ना तो उनके पास नेवी है, ना ही एयरफोर्स, रडार, और एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम.

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जंग खत्म होते ही लुढ़क जाएंगे तेल के दाम

ट्रंप के पूरे बयान में सबसे अहम कड़ी उनकी भविष्यवाणी रही. ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि जंग खत्म होते ही तेल के दाम लुढ़क जाएंगे. फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान के हालात पर टिकी है. ट्रंप का ये कहना कि ईरान के पास कोई सैन्य ताकत नहीं बची और उसे कभी परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा, तेहरान के लिए सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

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