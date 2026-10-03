IND vs PAK: पाकिस्तान के जानी दुश्मन हैं तिलक वर्मा! फिर मचाया बल्ले से कहर, एवरेज हुआ 100 पार

भारत-पाकिस्तान मुकाबला हो और तिलक वर्मा का बल्ला न चले, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मैच में भी शनिवार को तिलक ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की खबर ली. उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 51 रन ठोककर भारत को 200 के पार पहुंचा दिया.
तिलक ने 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. पाकिस्तान के खिलाफ T20I में भारत की ओर से यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. उनसे आगे इसी मुकाबले में अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 20 गेंदों में फिफ्टी पूरी की.
5⃣1⃣* runs from 2⃣2⃣ balls 🫡— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Tilak Varma with a rapid impact boosting #TeamIndia's total 🔥🔥
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5 पारियों में 206 रन, औसत 103
पाकिस्तान के खिलाफ T20I में तिलक का रिकॉर्ड उनके दबदबे की कहानी कहता है. उन्होंने 5 पारियों में 206 रन बनाए हैं और उनका औसत 103 का है. स्ट्राइक रेट 138.25 है. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक, 12 चौके और 12 छक्के निकले हैं.
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फाइनल में तिलक ने शिवम दुबे के साथ मिलकर भारत की पारी को रफ्तार दी. दोनों के बीच 62 रन की साझेदारी हुई. यह 5 या उससे ज्यादा टीमों वाले T20I टूर्नामेंट के फाइनल में छठे विकेट या उससे नीचे की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. इस मामले में कुमार संगकारा और एंजेलो मैथ्यूज की 2009 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में लॉर्ड्स पर पाकिस्तान के खिलाफ 68* रन की साझेदारी सबसे ऊपर है.
भारत ने ठोके 211 रन
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रन बनाकर शानदार शुरुआत दी. इसके बाद तिलक वर्मा ने नाबाद 51 और शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 27 रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाया.
पाकिस्तान की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर आराफात मिन्हास ने 2/25 और तेज गेंदबाज अहमद दानियाल ने 2/43 विकेट लिए. यह 5 या उससे ज्यादा टीमों वाले T20I टूर्नामेंट के फाइनल में किसी फुल-मेंबर टीम का 200 से ज्यादा का दूसरा स्कोर है. इससे पहले भारत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के अहमदाबाद फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 255/5 का स्कोर बनाया था.
भारत-पाकिस्तान T20I में सबसे बड़े फर्स्ट इनिंग स्कोर
211/6 – भारत, निशिन, 2026
192/5 – भारत, अहमदाबाद, 2012
181/7 – भारत, दुबई, 2022
175/7 – भारत, कोलंबो RPS, 2026
171/5 – पाकिस्तान, दुबई, 2025
159/8 – पाकिस्तान, मेलबर्न, 2022