राम माधव का देहरादून दौरा, 60+ सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी के 7 मोर्चों संग बनेगी चुनावी रणनीति

BJP प्रभारी राम माधव के देहरादून दौरे का शनिवार को दूसरा दिन है. दूसरे दिन पार्टी के सातों मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक प्रस्तावित है.

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बैठक में युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों पर चर्चा होगी. आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी मोर्चों की जिम्मेदारियों और उनकी भूमिका को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी.

बैठक का प्रमुख फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर रहेगा. मोर्चों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और संगठन को सक्रिय करने के उपायों पर भी मंथन होगा.

राम माधव ने दौरे के पहले दिन जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति और तैयारियों का फीडबैक लिया था. इसी दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य सामने रखा था.

अब दौरे के दूसरे दिन सातों मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुनावी तैयारियों का रोडमैप तैयार करने पर जोर रहेगा.

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बता दें, उत्तराखंड के लिए बीजेपी के नए प्रभारी राम माधव ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में 60 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखने को कहा.

कार्यभार संभालने के बाद राज्य पार्टी मुख्यालय के अपने पहले दौरे पर एक संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं को केवल साधारण बहुमत के बजाय 'भारी जनादेश' के लिए कोशिश करनी चाहिए.

राम माधव ने कहा, 'हमें केवल साधारण बहुमत के लिए नहीं, बल्कि भारी जनादेश के लिए काम करना है और 60 से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं.'

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