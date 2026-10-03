Mandir Cleaning Tips: आ रही है नवरात्रि और दीवाली! घर के मंदिर पर जम गई तेल-चिपचिपाहट? इस सफेद पाउडर से करें साफ, लड़की हो या मार्बल चमकेगा नया जैसा

नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. माता रानी के आगमन से पहले पूरे घर की सफाई के साथ-साथ पूजा घर यानी मंदिर की विशेष सफाई करना बेहद जरूरी होता है. लेकिन सालभर धूप-दीप जलाने से मंदिर के कोनों में तेल की चिपचिपाहट, धुएं के काले निशान और कालापन जम जाता है.

और पढ़ें

अगर आप भी नवरात्रि से पहले अपने पूजा घर को बिना ज्यादा मेहनत के नए जैसा चमकाना चाहते हैं तो बाजार के महंगे केमिकल्स की जगह आपकी रसोई में मौजूद सेंधा नमक, नींबू, बेकिंग सोडा और सिरका जैसी चीजें आपकी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं नवरात्रि से पहले मंदिर और पूजा के सामान को चमकाने की सबसे आसान विधि.

लकड़ी के मंदिर को ऐसे करें साफ

सामग्री: 1 कप गुनगुना पानी, 2 चम्मच सफेद सिरका और 1/2 चम्मच लिक्विड डिशवॉश.

सफाई की विधि: गुनगुने पानी में सिरका और डिशवॉश घोलें. इसमें एक कॉटन या माइक्रोफाइबर कपड़ा डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें. इस नम कपड़े से लकड़ी के मंदिर के शेल्फ और दरवाजों को पोंछें. सिरका तेल की चिपचिपाहट को तुरंत गला देता है. बाद में सूखे कपड़े से पोंछकर पखा लें.

संगमरमर के मंदिर को ऐसे करें साफ

सामग्री: 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच गुलाब जल या पानी.

Advertisement

सफाई की विधि: बेकिंग सोडा में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं. मार्बल पर जहां भी रोली, हल्दी या धुएं के पीले-काले दाग लगे हों, वहां इस पेस्ट को लगाएं. 10 मिनट बाद स्पंज से हल्के हाथों से साफ कर दें. मार्बल बिना किसी नुकसान के एकदम सफेद और चमकदार हो जाएगा.

चांदी के मुकुट और बर्तनों की सफाई

सामग्री: सफेद टूथपेस्ट या एल्युमिनियम फॉयल, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और उबलता पानी.

सफाई की विधि: एक बर्तन में एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और उबलता पानी डालें. अब चांदी की मूर्तियों या आभूषणों को इसमें 5 मिनट के लिए डुबो दें. सारा कालापन फॉयल पेपर पर आ जाएगा और चांदी बिना घिसे चमक उठेगी.

---- समाप्त ----