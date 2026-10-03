आपके पास नहीं है आपकी पुश्तैनी जमीन के कागज? तो ऐसे निकलवा सकते हैं

कई लोगों के पास अपने दादा-परदादा या परिवार की पुश्तैनी जमीन तो होती है, लेकिन उसके पुराने कागज नहीं मिलते. कभी कागज घर बदलने में खो जाते हैं, तो कभी परिवार में किसी दूसरे सदस्य के पास रखे रह जाते हैं. ऐसे में जमीन को लेकर आगे चलकर परेशानी हो सकती है. अगर आपके पास भी पुश्तैनी जमीन के मूल कागज नहीं हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. जमीन से जुड़े कई रिकॉर्ड सरकारी दफ्तरों और ऑनलाइन भू-अभिलेख पोर्टल पर मिल सकते हैं. जरूरत के हिसाब से इनकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवाई जा सकती है.

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सबसे पहले पता करें जमीन किसके नाम दर्ज है

सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अभी किसके नाम दर्ज है. इसके लिए अपने राज्य के भू-अभिलेख या भूलेख पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड देखा जा सकता है. आमतौर पर जमीन का रिकॉर्ड खोजने के लिए जिला, तहसील, गांव और खसरा या गाटा नंबर जैसी जानकारी की जरूरत पड़ती है. अगर खसरा या गाटा नंबर नहीं पता है, तो पुराने परिवार के सदस्यों से जानकारी लें. पुराने बिजली बिल, लगान की रसीद, जमीन से जुड़े दूसरे कागज या परिवार में रखे किसी पुराने दस्तावेज से भी जमीन की जानकारी मिल सकती है.

ऑनलाइन भूलेख से रिकॉर्ड निकालें

अलग-अलग राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए अलग सरकारी पोर्टल होता है. इन पोर्टल पर जमीन का विवरण देखने के साथ कई जगह खसरा-खतौनी, जमाबंदी या अधिकार अभिलेख जैसी जानकारी भी मिल जाती है. ध्यान रखें कि हर राज्य में रिकॉर्ड का नाम और ऑनलाइन सुविधा एक जैसी नहीं होती. इसलिए अपने राज्य के आधिकारिक भू-अभिलेख पोर्टल का ही इस्तेमाल करें. ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलने के बाद उसकी प्रति डाउनलोड करके रख सकते हैं. जहां प्रमाणित प्रति की जरूरत हो, वहां संबंधित सरकारी कार्यालय से प्रमाणित प्रति लेनी पड़ सकती है.

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रजिस्ट्री का पुराना रिकॉर्ड कैसे मिलेगा?

अगर जमीन कभी खरीदी या बेची गई थी और उसकी पुरानी रजिस्ट्री का कागज नहीं है, तो संबंधित सब-रजिस्टर ऑफिस में रिकॉर्ड तलाशा जा सकता है. रजिस्ट्री में आमतौर पर जमीन के मालिक, खरीदार, विक्रेता, जमीन की पहचान और लेन-देन से जुड़ी जानकारी होती है. पुरानी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर उसकी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए जमीन की जगह, पुराने मालिक या खरीदार का नाम, अनुमानित साल और दूसरे उपलब्ध विवरण काम आ सकते हैं.

नामांतरण का रिकॉर्ड भी चेक करें

पुश्तैनी जमीन में यह देखना भी जरूरी है कि परिवार में जमीन का नामांतरण हुआ है या नहीं. उदाहरण के लिए अगर जमीन दादा के नाम थी और उनके निधन के बाद उनके बच्चों के नाम दर्ज हुई, तो उसका नामांतरण रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में मिल सकता है. अगर जमीन कई पीढ़ियों से चली आ रही है, तो पुराने और नए रिकॉर्ड को मिलाकर देखना जरूरी है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड समय के साथ कैसे बदला.

पुरानी खतौनी या जमाबंदी भी काम आ सकती है

कई राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड खतौनी, जमाबंदी या दूसरे नाम से रखा जाता है. पुराने रिकॉर्ड में परिवार के पूर्वजों का नाम भी दर्ज हो सकता है. अगर ऑनलाइन बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो तहसील या संबंधित राजस्व कार्यालय में पुराने अभिलेखों के बारे में जानकारी ली जा सकती है. वहां उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जरूरी दस्तावेज की प्रति के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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जमीन का कागज खो गया है तो क्या करें?

अगर आपके पास रजिस्ट्री या कोई दूसरा मूल दस्तावेज था और वह खो गया है, तो केवल यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि अब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. सबसे पहले यह पता करें कि दस्तावेज किस कार्यालय में दर्ज हुआ था. इसके बाद वहां से उसकी प्रमाणित प्रति लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लें. अगर दस्तावेज चोरी या गुम हुआ है, तो परिस्थितियों के अनुसार पुलिस में शिकायत या गुमशुदगी की रिपोर्ट कराना भी उपयोगी हो सकता है. आगे किसी विवाद में यह रिकॉर्ड काम आ सकता है.

परिवार में विवाद हो तो अकेले फैसला न करें

पुश्तैनी जमीन में सबसे ज्यादा सावधानी तब जरूरी है, जब जमीन पर कई वारिसों का हक हो. सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास पुराना कागज होने से यह जरूरी नहीं कि पूरी जमीन उसी की हो. जमीन का वास्तविक अधिकार समझने के लिए पुराने रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, नामांतरण और उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेजों को एक साथ देखना जरूरी है. अगर जमीन को लेकर परिवार में विवाद है, तो दस्तावेजों की जांच किसी योग्य वकील या संबंधित राजस्व अधिकारी से करवाना बेहतर रहता है.

ये कागज मिल जाएं तो संभालकर रखें

पुश्तैनी जमीन के पुराने दस्तावेज मिलने के बाद उनकी कई कॉपी बनाकर रखें. जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित जगह पर रखें और उपलब्ध होने पर उनकी डिजिटल कॉपी भी बना लें. खास तौर पर रजिस्ट्री, खसरा-खतौनी या जमाबंदी, नामांतरण रिकॉर्ड, लगान या भूमि कर की रसीद और उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखना फायदेमंद होता है.

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जमीन के नियम और रिकॉर्ड निकालने की प्रक्रिया राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है. ऑनलाइन दिखाई देने वाला रिकॉर्ड हर मामले में मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता. जमीन खरीदने, बेचने या विवाद की स्थिति में मूल रिकॉर्ड और प्रमाणित दस्तावेजों की जांच जरूर कराएं.

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