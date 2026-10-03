scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आपके पास नहीं है आपकी पुश्तैनी जमीन के कागज? तो ऐसे निकलवा सकते हैं

पुश्तैनी जमीन के पुराने कागज खो गए हैं या आपके पास नहीं हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. भूलेख, खतौनी, जमाबंदी, रजिस्ट्री और नामांतरण जैसे पुराने रिकॉर्ड की मदद से जमीन की जानकारी दोबारा हासिल की जा सकती है.

Advertisement
X
अलग-अलग राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए अलग सरकारी पोर्टल होता है. ( Photo: ITG)
अलग-अलग राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए अलग सरकारी पोर्टल होता है. ( Photo: ITG)

कई लोगों के पास अपने दादा-परदादा या परिवार की पुश्तैनी जमीन तो होती है, लेकिन उसके पुराने कागज नहीं मिलते. कभी कागज घर बदलने में खो जाते हैं, तो कभी परिवार में किसी दूसरे सदस्य के पास रखे रह जाते हैं. ऐसे में जमीन को लेकर आगे चलकर परेशानी हो सकती है. अगर आपके पास भी पुश्तैनी जमीन के मूल कागज नहीं हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. जमीन से जुड़े कई रिकॉर्ड सरकारी दफ्तरों और ऑनलाइन भू-अभिलेख पोर्टल पर मिल सकते हैं. जरूरत के हिसाब से इनकी सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवाई जा सकती है.

सबसे पहले पता करें जमीन किसके नाम दर्ज है
सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि जमीन सरकारी रिकॉर्ड में अभी किसके नाम दर्ज है. इसके लिए अपने राज्य के भू-अभिलेख या भूलेख पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड देखा जा सकता है. आमतौर पर जमीन का रिकॉर्ड खोजने के लिए जिला, तहसील, गांव और खसरा या गाटा नंबर जैसी जानकारी की जरूरत पड़ती है. अगर खसरा या गाटा नंबर नहीं पता है, तो पुराने परिवार के सदस्यों से जानकारी लें. पुराने बिजली बिल, लगान की रसीद, जमीन से जुड़े दूसरे कागज या परिवार में रखे किसी पुराने दस्तावेज से भी जमीन की जानकारी मिल सकती है.

ऑनलाइन भूलेख से रिकॉर्ड निकालें
अलग-अलग राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए अलग सरकारी पोर्टल होता है. इन पोर्टल पर जमीन का विवरण देखने के साथ कई जगह खसरा-खतौनी, जमाबंदी या अधिकार अभिलेख जैसी जानकारी भी मिल जाती है. ध्यान रखें कि हर राज्य में रिकॉर्ड का नाम और ऑनलाइन सुविधा एक जैसी नहीं होती. इसलिए अपने राज्य के आधिकारिक भू-अभिलेख पोर्टल का ही इस्तेमाल करें. ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलने के बाद उसकी प्रति डाउनलोड करके रख सकते हैं. जहां प्रमाणित प्रति की जरूरत हो, वहां संबंधित सरकारी कार्यालय से प्रमाणित प्रति लेनी पड़ सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

कांच, चांदी... दांत में जो मसाला भरते हैं डॉक्टर, वो क्या चीज होती है? ( Photo: ITG)
कांच, चांदी... दांत में जो मसाला भरते हैं डॉक्टर, वो क्या चीज होती है?
एग्रीमेंट में बातें जितनी साफ लिखी होंगी, बाद में झगड़े की संभावना उतनी ही कम होगी. ( Photo: ITG)
रेंट एग्रीमेंट में ये बातें नहीं लिखी तो बाद में हो सकता है बड़ा झगड़ा
metal-rod-in-body-airport-keep-these-medical-documents
क्या हाथ-पैर में लगी है रॉड? एयरपोर्ट जाने से पहले जरूर रखें ये कागज
Sperm Whale Attacks Yacht
स्पर्म व्हेल... जिसके होते हैं काफी बड़े दांत, अगर टकरा जाए तो पलट जाती है नाव
नौकरी में पिछड़ रही Gen Z? कंपनियों ने बताई दिक्कतें
Advertisement

रजिस्ट्री का पुराना रिकॉर्ड कैसे मिलेगा?
अगर जमीन कभी खरीदी या बेची गई थी और उसकी पुरानी रजिस्ट्री का कागज नहीं है, तो संबंधित सब-रजिस्टर ऑफिस में रिकॉर्ड तलाशा जा सकता है. रजिस्ट्री में आमतौर पर जमीन के मालिक, खरीदार, विक्रेता, जमीन की पहचान और लेन-देन से जुड़ी जानकारी होती है. पुरानी रजिस्ट्री का रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर उसकी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए जमीन की जगह, पुराने मालिक या खरीदार का नाम, अनुमानित साल और दूसरे उपलब्ध विवरण काम आ सकते हैं.

नामांतरण का रिकॉर्ड भी चेक करें
पुश्तैनी जमीन में यह देखना भी जरूरी है कि परिवार में जमीन का नामांतरण हुआ है या नहीं. उदाहरण के लिए अगर जमीन दादा के नाम थी और उनके निधन के बाद उनके बच्चों के नाम दर्ज हुई, तो उसका नामांतरण रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेजों में मिल सकता है. अगर जमीन कई पीढ़ियों से चली आ रही है, तो पुराने और नए रिकॉर्ड को मिलाकर देखना जरूरी है. इससे यह समझने में मदद मिलती है कि जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड समय के साथ कैसे बदला.

पुरानी खतौनी या जमाबंदी भी काम आ सकती है
कई राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड खतौनी, जमाबंदी या दूसरे नाम से रखा जाता है. पुराने रिकॉर्ड में परिवार के पूर्वजों का नाम भी दर्ज हो सकता है. अगर ऑनलाइन बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो तहसील या संबंधित राजस्व कार्यालय में पुराने अभिलेखों के बारे में जानकारी ली जा सकती है. वहां उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जरूरी दस्तावेज की प्रति के लिए आवेदन किया जा सकता है.

Advertisement

जमीन का कागज खो गया है तो क्या करें?
अगर आपके पास रजिस्ट्री या कोई दूसरा मूल दस्तावेज था और वह खो गया है, तो केवल यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं कि अब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. सबसे पहले यह पता करें कि दस्तावेज किस कार्यालय में दर्ज हुआ था. इसके बाद वहां से उसकी प्रमाणित प्रति लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लें. अगर दस्तावेज चोरी या गुम हुआ है, तो परिस्थितियों के अनुसार पुलिस में शिकायत या गुमशुदगी की रिपोर्ट कराना भी उपयोगी हो सकता है. आगे किसी विवाद में यह रिकॉर्ड काम आ सकता है.

परिवार में विवाद हो तो अकेले फैसला न करें
पुश्तैनी जमीन में सबसे ज्यादा सावधानी तब जरूरी है, जब जमीन पर कई वारिसों का हक हो. सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पास पुराना कागज होने से यह जरूरी नहीं कि पूरी जमीन उसी की हो. जमीन का वास्तविक अधिकार समझने के लिए पुराने रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, नामांतरण और उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेजों को एक साथ देखना जरूरी है. अगर जमीन को लेकर परिवार में विवाद है, तो दस्तावेजों की जांच किसी योग्य वकील या संबंधित राजस्व अधिकारी से करवाना बेहतर रहता है.

ये कागज मिल जाएं तो संभालकर रखें
पुश्तैनी जमीन के पुराने दस्तावेज मिलने के बाद उनकी कई कॉपी बनाकर रखें. जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित जगह पर रखें और उपलब्ध होने पर उनकी डिजिटल कॉपी भी बना लें. खास तौर पर रजिस्ट्री, खसरा-खतौनी या जमाबंदी, नामांतरण रिकॉर्ड, लगान या भूमि कर की रसीद और उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखना फायदेमंद होता है.

Advertisement

जमीन के नियम और रिकॉर्ड निकालने की प्रक्रिया राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है. ऑनलाइन दिखाई देने वाला रिकॉर्ड हर मामले में मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता. जमीन खरीदने, बेचने या विवाद की स्थिति में मूल रिकॉर्ड और प्रमाणित दस्तावेजों की जांच जरूर कराएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आपके पास नहीं है आपकी पुश्तैनी जमीन के कागज? तो ऐसे निकलवा सकते हैं |
    यहां मेले देखने की भी मिलती है छुट्टी... भारतीय ने बताया ऑस्ट्रेलिया का हॉलिडे कल्चर |
    Mandir Cleaning Tips: आ रही है नवरात्रि और दीवाली! घर के मंदिर पर जम गई तेल-चिपचिपाहट? इस सफेद पाउडर से करें साफ, लड़की हो या मार्बल चमकेगा नया जैसा |
    IND vs PAK: पाकिस्तान के जानी दुश्मन हैं तिलक वर्मा! फिर मचाया बल्ले से कहर, एवरेज हुआ 100 पार |
    राम माधव का देहरादून दौरा, 60+ सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी के 7 मोर्चों संग बनेगी चुनावी रणनीति |
    तिरुपति में बॉयलर ब्लास्ट से दहला फार्मा प्लांट... 4 मजदूरों की मौत, कैंटीन में बैठे कर्मचारी भी चपेट में आए |
    फ्लाई दुबई के ओमानी को-पायलट का कबूलनामा, प्लेन क्रैश कराने की थी साजिश |
    गांधी जयंती पर जामनगर से कैसे दिया गया खास संदेश, देखें गुजरात आजतक |
    आग उगलते ड्रोन के झुंड, रोबोटिक टैंक से निकलते गोले... पुतिन के साथ आए चीन, पाकिस्तान-बेलारूस |
    दो दीवारों के बीच फंसे दादा जी को बचाने में छूटे पसीने, VIDEO वायरल
    Advertisement