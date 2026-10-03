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तिरुपति में बॉयलर ब्लास्ट से दहला फार्मा प्लांट... 4 मजदूरों की मौत, कैंटीन में बैठे कर्मचारी भी चपेट में आए

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री सिटी SEZ स्थित फार्मा कंपनी में आज सुबह करीब 8 बजे पानी का बॉयलर फट गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास मौजूद कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की मदद के निर्देश दिए हैं.

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बॉयलर फटने से चार मजदूरों की मौत. (Photo: Screengrab)
बॉयलर फटने से चार मजदूरों की मौत. (Photo: Screengrab)

आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में शनिवार की सुबह एक निजी फार्मा कंपनी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया. करीब 8 बजे कंपनी में धमाका हुआ. धमाके के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और इमरजेंसी टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. सीएम ऑफिस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, बॉयलर विस्फोट में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

सुबह करीब 8 बजे का वक्त था. आंध्र प्रदेश के श्री सिटी SEZ में रोज की तरह एक निजी कंपनी में काम चल रहा था. नाइट शिफ्ट खत्म होने को थी. कुछ कर्मचारी अपनी ड्यूटी में लगे थे, तो कुछ कैंटीन में चाय-नाश्ता कर रहे थे. फिर अचानक एक तेज धमाका हुआ. कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीख-पुकार से भर गया. कंपनी में लगे पानी के बॉयलर में जोरदार विस्फोट हुआ और इसकी चपेट में कई कर्मचारी आ गए. आग और धमाके से वहां अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में अब तक चार लोगों की मौत हुई है.

Sri City Pharma Boiler Blast Four Workers Dead Several Injured

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हादसा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सत्यवेडु मंडल स्थित श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हुआ. हादसे के बाद सामने आए एक घायल कर्मचारी के बयान से उस वक्त के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है. उसने बताया कि उसने इडली मांगी थी. जैसे ही वह इडली खाने लगा, अचानक कहीं से आग भड़क उठी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसके सीने और शरीर के दूसरे हिस्से झुलस गए.

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यह भी पढ़ें: मिल्क प्लांट का बॉयलर फटा... धमाका होते ही चारो तरफ फैल गया मलबा, एक की मौत, पांच की हालत गंभीर

घायल कर्मचारी ने बताया कि उसके सीने में तेज जलन होने लगी थी. गला ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह जल गया हो. जलने का असर सीने तक फैल गया. उसके पैरों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी जलने के निशान थे. यानी धमाका इतनी अचानक हुआ कि कैंटीन में मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

हादसे में घायल एक महिला कर्मचारी कृष्णवेणी ने भी अपनी आपबीती बताई. उन्होंने बताया कि वह ड्यूटी के लिए आई थीं. हादसे के वक्त वह कैंटीन में बैठी थीं और चाय-नाश्ता कर रही थीं. तभी अचानक वह भी धमाके की चपेट में आ गईं. जब उनसे पूछा गया कि बाहर क्या हुआ था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ठीक से पता नहीं है. उनके मुताबिक, कैंटीन के पास खड़े रहने के दौरान ऊपर से कुछ गिरा और वह उसकी चपेट में आ गईं. धमाके के बाद वहां क्या हुआ, इसे लेकर उनकी बातों से साफ है कि पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद लोगों को कुछ समझने का मौका नहीं मिला.

दो की मौके पर मौत, दो ने अस्पताल में तोड़ा दम

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धमाके के बाद पुलिस और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचीं. राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. शुरुआती जानकारी में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई गई थी. बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के ऑफिस की ओर से कहा गया कि हादसे में चार लोगों की मौत हुई है. 

Sri City Pharma Boiler Blast Four Workers Dead Several Injured

बॉयलर फटने से दो लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी. इसके बाद इलाज के दौरान दो और लोगों ने दम तोड़ दिया. एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज जारी है. हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के साथ खड़े रहने और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

आखिर बॉयलर क्यों फटा?

हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पानी का बॉयलर फटा कैसे? फिलहाल विस्फोट की सटीक वजह स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस और संबंधित अधिकारी घटना की जांच में जुटे हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बॉयलर में तकनीकी खराबी थी, दबाव बढ़ने की वजह क्या थी या हादसे के पीछे कोई और कारण था. श्री सिटी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहां अलग-अलग कंपनियों में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं. ऐसे में किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में इस तरह का धमाका सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े करता है.

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हादसे से कुछ मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था. कोई ड्यूटी कर रहा था, कोई कैंटीन में बैठकर चाय-नाश्ता कर रहा था. किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि अगले ही पल पूरा माहौल बदल जाएगा. एक तरफ कैंटीन में नाश्ता कर रहे कर्मचारी थे. दूसरी तरफ कंपनी का कामकाज चल रहा था. तभी बॉयलर में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते कई जिंदगी प्रभावित हो गईं. चार परिवारों के लिए यह सुबह हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बन गई. फिलहाल हादसे की वजह जानने के लिए जांच चल रही है.

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