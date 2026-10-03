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यहां मेले देखने की भी मिलती है छुट्टी... भारतीय ने बताया ऑस्ट्रेलिया का हॉलिडे कल्चर

ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल से रह रहे भारतीय आदित्य खनेजा ने वहां की पब्लिक हॉलिडे संस्कृति पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. उन्होंने घुड़दौड़, मेले और खेल आयोजनों से जुड़ी छुट्टियों की तुलना भारत में मिलने वाली धार्मिक और राष्ट्रीय छुट्टियों से की.

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आदित्य के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली (Photo:Insta/@adityakhaneja)
आदित्य के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली (Photo:Insta/@adityakhaneja)

ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी क्यों मिलती है? इसका जवाब वहां रहने वाले एक भारतीय ने बड़े मजेदार अंदाज में दिया है. ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 साल से रह रहे आदित्य खनेजा ने पब्लिक हॉलिडे को लेकर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और भारत में छुट्टियां मिलने के तरीके की तुलना की. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

आदित्य का कहना ऑस्ट्रेलिया में लोगों को मौज-मस्ती कुछ ज्यादा ही पसंद है. उन्होंने अलग-अलग राज्यों में मिलने वाली कुछ छुट्टियों का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां खेल, घुड़दौड़ और मेलों जैसे आयोजनों के लिए भी छुट्टी होती है.

घुड़दौड़ के लिए भी छुट्टी?

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आदित्य ने वीडियो में मेलबर्न कप डे का जिक्र किया. यहां घुड़दौड़ देखने के लिए छुट्टी भी मिलती है.इसके अलावा उन्होंने क्वींसलैंड के रॉयल क्वींसलैंड शो और डार्विन के पिकनिक डे का भी जिक्र किया. उनका कहना था ये छुट्टियां इसलिए मिलती है, इन्हें परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका देना है.उन्होंने एएफएल ग्रैंड फाइनल हॉलिडे का भी उदाहरण दिया और कहा कि लोगों को शुक्रवार की छुट्टी मिलती है, ताकि वे आराम कर सकें और मौज-मस्ती कर सकें.

देखें  वीडियो

भारत और ऑस्ट्रेलिया की छुट्टियों में क्या फर्क?

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आदित्य ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां छुट्टियां अक्सर धार्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक अवसरों से जुड़ी होती हैं. उन्होंने दिवाली और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौकों का जिक्र किया.वहीं, ऑस्ट्रेलिया में कई पब्लिक हॉलिडे स्थानीय परंपराओं, खेल आयोजनों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों से जुड़े होते हैं. यही अंतर आदित्य को दिलचस्प लगा.

हालांकि, भारत में भी छुट्टियों की संख्या और प्रकार राज्य, संस्थान और सरकारी कैलेंडर के हिसाब से बदलते हैं. 2026 के कैलेंडर में राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा राज्यों के अपने क्षेत्रीय और धार्मिक अवकाश भी हैं.

छुट्टी वीकेंड पर पड़े तो क्या होता है?

आदित्य ने ऑस्ट्रेलिया की छुट्टियों से जुड़ी एक और बात पर ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि अगर कोई पब्लिक हॉलिडे शनिवार या रविवार को पड़ता है, तो कुछ मामलों में उसके बदले दूसरे दिन छुट्टी मिल सकती है.

यही बात उन्हें भारत से अलग लगी. हालांकि, यह पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर पब्लिक हॉलिडे पर लागू होने वाला एक समान नियम नहीं है. छुट्टियों और उनके बदले मिलने वाले दिनों के नियम राज्य और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकते हैं.

आदित्य ने इसी अंदाज में कहा कि लोगों ने अगर कभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को “लेड-बैक” यानी आराम से रहने वाला कहा है और उसकी वजह समझ नहीं आई, तो शायद छुट्टियों की यह संस्कृति एक वजह हो सकती है.

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वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

आदित्य के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली. कुछ लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की छुट्टियों को लेकर तस्वीर को जरूरत से ज्यादा मजेदार तरीके से पेश किया है. एक यूजर ने लिखा, “बहुत सही.” वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि न्यू साउथ वेल्स में इस तरह की कुछ छुट्टियां नहीं मिलतीं.

 

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