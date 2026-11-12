'ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा', शी जिनपिंग की दो टूक- इतिहास की धारा नहीं रोक सकते

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान के चीन में विलय की बात दोहराई है. गुरुवार को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ताइवान का चीन के साथ पूर्ण 'पूर्ण पुनर्एकीकरण' होना तय है. उन्होंने इसे इतिहास की ऐसी प्रक्रिया बताया जिसे कोई रोक नहीं सकता.

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इस बार उन्होंने ताइवान को लेकर अपने बयान में बल प्रयोग का कोई जिक्र नहीं किया और शांतिपूर्ण तरीके से पुनर्एकीकरण की बात कही. शी जिनपिंग ने कहा, 'मातृभूमि का पूर्ण पुनर्एकीकरण होना ही चाहिए और यह निश्चित रूप से होकर रहेगा.' उन्होंने ताइवान के मुद्दे को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक अटल ऐतिहासिक मिशन बताया. साथ ही, उन्होंने ताइवान के लोगों से एकजुट होकर ताइवान की आजादी की मांग करने वाली ताकतों का विरोध करने की भी अपील की.

दरअसल, चीन लोकतांत्रिक तरीके से शासित ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और लंबे समय से उसके पुनर्एकीकरण की मांग करता रहा है. चीन ने बार-बार एक देश दो व्यवस्था मॉडल का भी जिक्र किाय. हालांकि, ताइवान की किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है. ताइवान की सरकार भी चीन के इस दावे को खारिज करती रही है.

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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये बातें चीनी क्रांतिकारी नेता सन यात-सेन की 160वीं जयंती के मौके पर की. सन यात-सेन ने 1911 की क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसने सम्राटों और साम्राज्ञियों के सदियों पुराने शासन को समाप्त कर दिया था.

उन्होंने ताइवान के लोगों से ताइवान की आजादी चाहने वाली अलगाववादी ताकतों का विरोध करने की अपील की. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को दोनों पक्षों के बीच रिश्तों के शांतिपूर्ण विकास के लिए कोशिश करनी चाहिए.

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