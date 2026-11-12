scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ताइवान का चीन में विलय होकर रहेगा', शी जिनपिंग की दो टूक- इतिहास की धारा नहीं रोक सकते

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान के चीन में पूर्ण पुनर्एकीकरण की बात दोहराई है. उन्होंने साफ कहा कि इतिहास की धारा को रोका नहीं जा सकता. उन्होंने बल प्रयोग का जिक्र किए बिना शांतिपूर्ण तरीके से एकीकरण की बात कही और ताइवान के लोगों से अलगाववादी ताकतों का विरोध करने की अपील की.

Advertisement
X
शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान के चीन में विलय की बात दोहराई (Photo: AP)
शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान के चीन में विलय की बात दोहराई (Photo: AP)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान के चीन में विलय की बात दोहराई है. गुरुवार को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ताइवान का चीन के साथ पूर्ण 'पूर्ण  पुनर्एकीकरण' होना तय है. उन्होंने इसे इतिहास की ऐसी प्रक्रिया बताया जिसे कोई रोक नहीं सकता. 

इस बार उन्होंने ताइवान को लेकर अपने बयान में बल प्रयोग का कोई जिक्र नहीं किया और शांतिपूर्ण तरीके से पुनर्एकीकरण की बात कही. शी जिनपिंग ने कहा, 'मातृभूमि का पूर्ण पुनर्एकीकरण होना ही चाहिए और यह निश्चित रूप से होकर रहेगा.' उन्होंने ताइवान के मुद्दे को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक अटल ऐतिहासिक मिशन बताया. साथ ही, उन्होंने ताइवान के लोगों से एकजुट होकर ताइवान की आजादी की मांग करने वाली ताकतों का विरोध करने की भी अपील की. 

दरअसल, चीन लोकतांत्रिक तरीके से शासित ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और लंबे समय से उसके पुनर्एकीकरण की मांग करता रहा है. चीन ने बार-बार एक देश दो व्यवस्था मॉडल का भी जिक्र किाय. हालांकि, ताइवान की किसी भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है. ताइवान की सरकार भी चीन के इस दावे को खारिज करती रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

Chinese vloggers, Dhaka, Bangladesh,
500 टका देकर भारतीय प्रोडक्ट्स रखवाते, ऐसा था चीनी व्लॉगर्स का खेल
Nvidia Jensen Huang Alice
सबसे बड़ी खुफिया चालें, ऐसे प्यार को हथियार बनाती हैं जासूसी एजेंसियां
jensen huang apologise Nvidia staff
कैसे चीन के जासूसी जाल में फंसे Nvidia CEO जेनसन हुआंग? पढ़ें पूरी टाइमलाइन
Chinese man buys apartment on 34th floor, spoiler: the building has only 32 floors
सिर्फ 154 रुपये में 2BHK! चीनी शख्स ने ऐसे खरीदा फ्लैट
jensen huang chinese spy alice huang in beijing
पता चल गया कहां है चीनी महिला जासूस, Nvidia CEO पद से हटेंगे जेनसन?
Advertisement

यह भी पढ़ें: दूसरे अफेयर का भी खुला राज, कैसे चीन के जासूसी जाल में फंसे Nvidia CEO जेनसन हुआंग? पढ़ें पूरी टाइमलाइन

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये बातें चीनी क्रांतिकारी नेता सन यात-सेन की 160वीं जयंती के मौके पर की. सन यात-सेन ने 1911 की क्रांति का नेतृत्व किया था,  जिसने सम्राटों और साम्राज्ञियों के सदियों पुराने शासन को समाप्त कर दिया था.

उन्होंने ताइवान के लोगों से ताइवान की आजादी चाहने वाली अलगाववादी ताकतों का विरोध करने की अपील की. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को दोनों पक्षों के बीच रिश्तों के शांतिपूर्ण विकास के लिए कोशिश करनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्वांटस एयरलाइन में छंटनी: 850 नौकरियां खत्म, कुछ काम भारत भेजे जाने पर यूनियनों का कड़ा विरोध |
    दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी Nvidia को मिल सकता है नया बॉस! कौन लेगा जेनसन हुआंग की जगह? |
    Chhath Puja 2026: कर्ण-द्रौपदी और सीता ने भी की थी सूर्य उपासना, पढ़ें छठ की कथाएं |
    बीजेपी का 'मिशन-61'... ईस्ट से वेस्ट यूपी तक, हारी बाजी जीतने का बनाया प्लान |
    Thekua Without Mould: बिना सांचा ऐसे बनाएं छठ पूजा के क्रिस्पी ठेकुआ, झटपट बनकर हो जाएंगे तैयार |
    RBI का नया नियम... अब बिना बैंक अकाउंट भेज सकेंगे ₹50000, कैश पे-आउट की लिमिट भी तय |
    रजनीकांत के भांजे अनिरुद्ध ने काव्या मारन संग रचाई शादी, देखें वेडिंग फोटोज |
    कारों के बाद भारत के बाइक और स्कूटर मार्केट में एंट्री... बड़ी तैयारी में है VINFAST |
    पहले होते थे 30-30 किलो के चूहे, कुत्तों से भी बड़े! वैज्ञानिकों ने खोजी नई प्रजाति |
    शाहजहांपुर: कार ने मारी ऐसी टक्कर... बाइक से उछलकर इलेक्ट्रिक बस की छत पर गिरा 3 साल का बच्चा!
    Advertisement