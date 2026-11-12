RBI का नया नियम... अब बिना बैंक अकाउंट भेज सकेंगे ₹50000, कैश पे-आउट की लिमिट भी तय

अगर आपका बैंक में खाता नहीं है, तब भी आप बैंक ब्रांच जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ₹50,000 तक भेज सकते हैं. इसके लिए खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) से जुड़े नियमों को एकीकृत करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इनका मकसद मनी ट्रांसफर और कैश पेमेंट की सुविधा को आसान बनाने के साथ सुरक्षित करना है.

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नई व्यवस्था में NEFT के जरिए बिना बैंक खाते वाले व्यक्ति को भी पैसे भेजने की सुविधा दी गई है. वहीं, कैश पे-आउट के लिए प्रति ट्रांजैक्शन और महीने की सीमा तय की गई है. आइए समझते हैं कि इन नियमों का आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा.

बिना बैंक खाते के ₹50,000 तक भेज सकेंगे

RBI के मुताबिक, बैंक ब्रांच में आने वाला कोई भी व्यक्ति नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में अधिकतम ₹50,000 भेज सकता है. इसके लिए पैसे भेजने वाले का बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है. यानी आप अपने रिश्तेदार या किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे उसके बैंक खाते में रकम भेज सकते हैं, भले ही आपका अपना बैंक अकाउंट न हो.

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कैश पे-आउट की लिमिट तय की गई

RBI ने कैश पे-आउट के लिए भी सीमा निर्धारित की है. इसके तहत बैंक अपने खाताधारक के खाते से ऐसे व्यक्ति को रकम भेज सकते हैं, जिसका बैंक में खाता नहीं है. इस सुविधा में एक ट्रांजैक्शन में अधिकतम ₹10,000 और एक लाभार्थी को महीने में कुल ₹25,000 तक नकद दिए जा सकेंगे. लाभार्थी यह रकम ATM, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) यानी बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि या दूसरे अधिकृत पेमेंट चैनलों से ले सकता है.

पैसे भेजने वाले का रजिस्ट्रेशन जरूरी



नई गाइडलाइंस के तहत रेमिटिंग बैंक और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को कैश जमा करने की सुविधा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन करना होगा. यह प्रक्रिया RBI के नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2025 के अनुसार होगी. इसके लिए ग्राहक का वेरिफाइड मोबाइल नंबर और खुद से प्रमाणित ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट (OVD) जरूरी होगा.

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हर ट्रांजैक्शन पर होगी अतिरिक्त जांच

मनी ट्रांसफर को सुरक्षित रखने के लिए हर लेन-देन में एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) के जरिए पहचान की अतिरिक्त जांच करनी होगी. बैंकों और गैर-बैंक पेमेंट ऑपरेटरों को वेलोसिटी चेक भी लागू करना होगा, ताकि कम समय में होने वाले लगातार ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके.

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इसके अलावा, खाते में रकम जमा होने पर ग्राहकों को अलर्ट भेजना जरूरी होगा. अगर किसी खाते या खातों के समूह में अचानक असामान्य तरीके से बड़ी रकम जमा होती है, तो बैंक को इसकी जांच करनी होगी. संदिग्ध लेन-देन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी.

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