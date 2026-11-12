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Thekua Without Mould: बिना सांचा ऐसे बनाएं छठ पूजा के क्रिस्पी ठेकुआ, झटपट बनकर हो जाएंगे तैयार

Thekua Without Mould: अगर आप भी छठ पूजा के लिए ठेकुआ बनाने की सोच रहे हैं लेकिन आपके पास सांचा नहीं है तो परेशान मत होइए. यहां हम आपको बिना सांचे कुरकुरे ठेकुआ बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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बिना सांचे के बनाएं क्रिस्पी ठेकुआ (Photo: ITG)
बिना सांचे के बनाएं क्रिस्पी ठेकुआ (Photo: ITG)

लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान प्रसाद के रूप में बनने वाले ठेकुआ का खास महत्व होता है. गुड़ और गेहूं के आटे से बनने वाला यह पारंपरिक ठेकुआ खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही पवित्र भी माना जाता है. हालांकि, कई बार घर पर लकड़ी या पीतल का सांचा उपलब्ध न होने पर लोग परेशान हो जाते हैं कि ठेकुआ कैसे बनाएं.

आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिना सांचे के भी बहुत ही आसानी से झटपट और बेहद क्रिस्पी ठेकुआ तैयार कर सकती हैं. आइए जानते हैं बिना सांचे के ठेकुआ बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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गेहूं का आटा: 2 कप

कद्दूकस किया हुआ गुड़ या गुड़ का बूरा: आधा कप (मिठास के अनुसार)

पानी या दूध: आधा कप (गुड़ घोलने के लिए)

सौंफ: 1 छोटा चम्मच (खुशबू के लिए)

बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (काजू, बादाम, कद्दूकस सूखा नारियल): 2-3 बड़े चम्मच

मोयन के लिए देसी घी या रिफाइंड तेल: 3-4 बड़े चम्मच

तलके लिए: घी या तेल

सुपर खस्ता और परफेक्ट टेक्सचर की सीक्रेट ट्रिक्स:

आटे में घी का मोयन इतनी मात्रा में होना चाहिए कि जब आप मुट्ठी बांधें तो आटा बंध जाए (बिखरना नहीं चाहिए). इससे ठेकुआ अंदर से खस्ता और बाहर से करारा बनता है.

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अगर आपके पास सांचा नहीं है, तो आप कांटे, चाकू की पिछली पीठ, या छन्नी की मदद से इस पर बहुत ही सुंदर डिजाइन बना सकती हैं.

बनाने की विधि:

गुड़ का पानी तैयार करें: एक बर्तन में आधा कप गुनगुना पानी या दूध लें और उसमें गुड़ घोलकर रख लें (चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को घुलना है).

आटे का मिश्रण तैयार करें: एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा लें. इसमें सौंफ, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और देसी घी का मोयन डालकर हाथों से अच्छी तरह मिला लें.

सख्त आटा गूंथें: अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गुड़ वाला पानी डालें और आटे को मिलाएं. ध्यान रखें, ठेकुआ का आटा पूरी की तरह सख्त होना चाहिए, मुलायम नहीं.

बिना सांचे के शेप दें: आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. इन्हें हथेलियों से चपटा करके टिक्की जैसा आकार दें. अब फोर्क (कांटे) या चाकू की मदद से इस पर मनपसंद डिजाइन बना लें.

धीमी आंच पर तलें: कढ़ाई में घी या तेल मध्यम गरम करें. ठेकुआ को तेल में डालें और आंच को धीमा कर दें. इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें.

आपके बेहद खस्ता, स्वादिष्ट और पारंपरिक बिना सांचे के क्रिस्पी ठेकुआ तैयार हैं! इस छठ पूजा पर इन्हें प्रसाद के रूप में बनाएं, सभी आपकी कुकिंग की तारीफ करेंगे.

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