क्वांटस एयरलाइन में छंटनी: 850 नौकरियां खत्म, कुछ काम भारत भेजे जाने पर यूनियनों का कड़ा विरोध

ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन क्वांटस देश में 850 नौकरियां खत्म करने जा रही है और कुछ काम भारत भेजेगी. एयरलाइन एआई और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के साथ अपने सिस्टम, प्रक्रियाओं और आंकड़ों को आधुनिक बना रही है.

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इस फैसले का शुरुआती असर वित्त, खरीद, मानव संसाधन और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों पर पड़ेगा. क्वांटस ने कहा है कि अंतिम फैसला लेने से पहले प्रभावित कर्मचारियों और यूनियनों से बातचीत की जाएगी.

भारत में एक्सेंचर की टीम संभालेगी कुछ काम.

क्वांटस ने पेशेवर सेवा कंपनी एक्सेंचर के साथ कई साल का समझौता किया है. इसके तहत एयरलाइन के बैकएंड सिस्टम, प्रक्रियाओं और आंकड़ों को आधुनिक बनाया जाएगा. द गार्जियन ने मंगलवार को बताया कि कुछ सेवाएं एक्सेंचर की भारत में मौजूद बड़ी टीम संभालेगी.

बदलाव का पहला चरण अगले साल के मध्य तक लागू होने की उम्मीद है. क्वांटस की सबसे हालिया सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी में करीब 32,000 कर्मचारी हैं.

कंपनी ने तकनीकी बदलाव को बताया बड़ा कारण.

क्वांटस की मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैनेसा हडसन ने कहा कि एयरलाइन ऐसे तकनीकी बदलाव का सामना कर रही है, जैसा कारोबारों ने कई पीढ़ियों से नहीं देखा है.

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हडसन ने कहा, “इस क्षेत्र में बदलाव का स्तर और रफ्तार अभूतपूर्व है. यह वैसा बदलाव है, जैसा कारोबारों ने कई पीढ़ियों से नहीं देखा है.”

उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि यह हमारे कुछ कर्मचारियों के लिए मुश्किल खबर होगी. यह फैसला उनके योगदान या प्रतिबद्धता को लेकर नहीं किया गया है.”

यूनियनों ने काम विदेश भेजने का विरोध किया.

क्वांटस के फैसले पर ऑस्ट्रेलियाई यूनियनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. यूनियनें इससे पहले भी काम बाहर भेजने की क्वांटस की योजनाओं को चुनौती दे चुकी हैं.

ऑस्ट्रेलियाई सेवा संघ ने कहा कि क्वांटस को इस फैसले पर सफाई देनी चाहिए. एयरलाइन ने पहले कहा था कि उसकी किसी नौकरी को विदेश भेजने की योजना नहीं है.

संघ के सहायक राष्ट्रीय सचिव स्कॉट कोवेन ने कहा, “एआई का देशभर के कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ रहा है, लेकिन तकनीकी बदलाव की कीमत उन कर्मचारियों को नहीं चुकानी चाहिए, जिन्होंने वर्षों तक एयरलाइन को चलाया है.”

उन्होंने कहा, “और नौकरियां विदेश भेजना ऑस्ट्रेलिया की भावना के मुताबिक नहीं है.”

ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं बदलाव.

क्वांटस का फैसला ऐसे समय आया है, जब ऑस्ट्रेलिया की कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों से जुड़े ढांचे में बदलाव कर रही हैं. क्वांटस तीन हफ्तों में बड़े स्तर पर नौकरियां घटाने या पुनर्गठन की योजना घोषित करने वाली ऑस्ट्रेलिया की तीसरी बड़ी कंपनी है.

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कैनवा ने हाल में 1,200 से ज्यादा नौकरियां खत्म करने या दूसरी जगह भेजने की योजना घोषित की थी. नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक ने भी 2,500 पदों से जुड़े पुनर्गठन के संकेत दिए थे.

ये कंपन‍ियां भी उठा चुकी हैं ऐसा ही कदम

क्वांटस, कैनवा और नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक में पिछले महीने के दौरान करीब 4,550 कॉरपोरेट नौकरियों को खत्म करने, दूसरी जगह भेजने या पुनर्गठन के दायरे में रखा गया है.

ये बदलाव ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों के लिए मुश्किल समय में हो रहे हैं. रहन-सहन की लागत बढ़ रही है और बेरोजगारी दर करीब पांच साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है. सुस्त अर्थव्यवस्था और ईरान संघर्ष से जुड़े तेल के ऊंचे दाम भी कंपनियों पर खर्च घटाने का दबाव बना रहे हैं. क्वांटस भी विमान ईंधन की बढ़ी कीमतों से जूझ रही है. हालांकि, इसका कुछ असर उन नए ग्राहकों से हुई टिकट बिक्री के कारण कम हुआ है, जिन्होंने पश्चिम एशिया में ठहराव वाली एयरलाइनों की उड़ानें रद्द करने के बाद क्वांटस को चुना.

क्वांटस ने पिछले हफ्ते के आखिर में बाजार को दी जानकारी में कहा था कि ग्राहकों की मांग मजबूत बनी हुई है. हालांकि, कंपनी ईंधन की लागत के हिसाब से किराए और उड़ान क्षमता में बदलाव करती रहेगी. कुल मिलाकर क्वांटस 850 नौकरियां खत्म करने, कुछ काम भारत भेजने और एआई तथा तकनीक में निवेश बढ़ाने की तैयारी में है. इससे वित्त, खरीद, मानव संसाधन और मार्केटिंग जैसे गैर-तकनीकी क्षेत्रों के कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा.

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