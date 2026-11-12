Chhath Puja 2026: कर्ण-द्रौपदी और सीता ने भी की थी सूर्य उपासना, पढ़ें छठ की कथाएं

छठ महापर्व चार दिनों तक चलने वाला कठिन व्रत है. इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और समापन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है. इन चार दिनों में व्रती पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ सूर्य देव और छठी मैया की आराधना करते हैं. इस साल यह पर्व 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक मनाया जाएगा. इसकी शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ होगी और समापन 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ होगा. छठ पर्व को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं. इसमें महाभारत के कर्ण व द्रौपदी और माता सीता की कथा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं.

और पढ़ें

कर्ण और द्रौपदी से छठ पूजा का कनेक्शन

छठ पूजा की परंपरा को महाभारत की कुछ प्रमुख कथाओं से भी जोड़कर देखा जाता है. इनमें सूर्य पुत्र कर्ण और द्रौपदी से जुड़ी मान्यताएं प्रमुख हैं. लोक कथाओं के अनुसार, कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे. वे प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे. इसके साथ ही जरूरतमंदों को दान भी देते थे. सूर्य उपासना के प्रति उनकी गहरी आस्था के कारण उन्हें छठ पूजा से जोड़कर देखा जाता है.

महाभारत में द्रौपदी से जुड़ी एक कहानी भी प्रचलित है. कहा जाता है कि महाभारत काल में वनवास के दौरान द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की थी. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे पांडवों को भोजन की समस्या से राहत मिली. हालांकि, द्रौपदी द्वारा वर्तमान स्वरूप में छठ व्रत किए जाने का स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

Advertisement

माता सीता ने भी किया था छठ व्रत

छठ पूजा से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता रामायण काल से भी संबंधित है. लोककथाओं के अनुसार, रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक महीने में सूर्य देव की उपासना की थी. मान्यता है कि वनवास से अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दोनों ने सूर्य पूजा की और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. लोक मान्यता के अनुसार, माता सीता ने मुंगेर में छठ व्रत किया था. इसी वजह से इस जगह को छठ पूजा की प्राचीन परंपरा से जोड़कर देखा जाता है.

---- समाप्त ----