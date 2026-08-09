शंघाई में Typhoon का कहर, 1300+ उड़ानें रद्द; भारी बारिश-तेज हवाओं से आफत

ताइवान में तबाही मचाने के बाद टाइफून डॉल्फिन अब चीन की ओर बढ़ रहा है. उत्तरी ताइवान में इसके असर से भारी बारिश देखने को मिली. चीन में भी तूफान से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है. इसी बीच शंघाई के दो एयरपोर्ट से 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई. अधिकारियों ने आसपास के क्षेत्र से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है.

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शनिवार को टाइफून डॉल्फिन उत्तरी ताइवान से टकराया, जिसके बाद वहां तेज हवा और भारी बारिश का दौर देखने को मिला. खराब मौसम को देखते हुए कुछ ताइवानी एयरलाइंस ने रविवार को चीन जाने वाली अपनी उड़ानें भी रद्द कर दीं.

रविवार सुबह तक तूफान की अधिकतम हवा की रफ्तार करीब 162 किलोमीटर प्रति घंटा थी. भारी बारिश के कारण चीन के कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, तूफान के रविवार देर रात झेजियांग और फुजियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों से टकराने की आशंका है.

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चीनी मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ दिनों में इन इलाकों में 200-400 मिमी तक बारिश हो सकती है. अधिकारी झेजियांग में ज़मीन खिसकने के गंभीर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं, संभावित खतरे को देखते हुए यहां से लोगों को निकाला जा रहा है.

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(फोटो: Reuters)

शंघाई के सरकारी मीडिया 'द पेपर' के अनुसार, शंघाई के होंगकियाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी रविवार को लगभग 60 प्रतिशत उड़ानें रद्द कर दीं. खराब मौसम के कारण ऐसा किया गया है.

शनिवार शाम को, झेजियांग के अधिकारियों ने ताइझोउ शहर से लगभग तीन लाख 90 हजार को महफूज स्थानों पर पहुंचाया है. शंघाई के अधिकारियों ने ज्यादा खतरे वाले इलाकों से 30,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. चीन में फिलहाल एजेंसियां अलर्ट पर हैं और इस तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर रही हैं.

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