भोटेकोशी त्रासदी के बीच पहले नेपाल और अब चीन में आया भूकंप

दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए. चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर के मुताबिक लॉन्गचांग शहर में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. यह खबर ऐसे समय आई है जब पड़ोसी देश नेपाल पहले से ही बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, जिससे इस पूरे हिमालयी और आसपास के क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल को लेकर चिंता बढ़ गई है.

और पढ़ें

सिचुआन में आया यह भूकंप शुक्रवार को दर्ज हुआ. चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर यानी सीईएनसी ने इसकी पुष्टि की है. भूकंप का केंद्र लॉन्गचांग शहर बताया गया है.

गौरतलब है कि इसी क्षेत्र के पड़ोसी देश नेपाल में तीन दिन पहले भोटेकोशी नदी के पास भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही मची थी, जिसमें 490 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1,500 लोग अब भी लापता हैं. उसी इलाके में अब एक नई झील बन गई है, जिसमें लगातार पानी भर रहा है और इसके टूटने से नई बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में कुदरत के तांडव के बीच इंसानियत शर्मसार... बाढ़ में बहे महिला के शव से सोने की बालियां चुराते दिखे लोग, आरोपी गिरफ्तार

इसी बीच नेपाल में शुक्रवार देर रात रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का हल्का भूकंप भी दर्ज हुआ था, हालांकि उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. सिचुआन में आए इस ताजा भूकंप ने इस पूरे क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी है. फिलहाल चीन में जान-माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

---- समाप्त ----