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पति ने पढ़ाया, परीक्षा दिलाई... नौकरी लगी तो पत्नी प्रेमी संग फरार! बिहार की महिला कॉन्स्टेबल पर आरोप

ये कहानी रोहतास की है. बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर नौकरी लगने के बाद एक महिला के अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई. महिला की पोस्टिंग बेगूसराय के BSAP में बताई जा रही है. अब उसके पति ने डालमियानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, एसपी से भी गुहार लगाई है. महिला की मां भी बेटी के लापता होने की शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंची हैं.

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26 जनवरी 2025 को हुई थी महिला की शादी. (Photo: Screengrab)
26 जनवरी 2025 को हुई थी महिला की शादी. (Photo: Screengrab)

बिहार के रोहतास से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सरकारी नौकरी लगने के बाद एक महिला कॉन्स्टेबल के कथित तौर पर पति को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप है. महिला की पोस्टिंग बेगूसराय BSAP में बताई जा रही है. पति ने डालमियानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि महिला की मां भी बेटी की तलाश और मामले की जांच की मांग लेकर रोहतास SP के पास पहुंचीं.

कहानी डेहरी के डालमियानगर की है. यहां रहने वाले अजय सिंह की शादी 26 जनवरी 2025 को रोहतास के दरिहट थाना क्षेत्र की रहने वाली अर्चना से हुई थी. परिवार के मुताबिक, शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई थी. शादी के बाद अर्चना ने पति से कहा कि वह नौकरी करना चाहती है. सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है.

पति अजय का दावा है कि उसने पत्नी की इस इच्छा में उसका पूरा साथ दिया. डालमियानगर के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला कराया. खुद नगर परिषद में प्राइवेट नौकरी करते हुए पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाया. परीक्षा देने के लिए उसे अलग-अलग जगह लेकर गया.

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यह भी पढ़ें: बिहार में 'ज्योति मौर्य' जैसा कांड! जमीन बेचकर पत्नी को बनाया टीचर, नौकरी लगते ही पति को छोड़ा

फिर मेहनत रंग लाई. अर्चना ने परीक्षा पास कर ली. इसके बाद उसे ट्रेनिंग के लिए दरभंगा भेजा गया. घर में खुशी का माहौल था. परिवार को लगा कि अब जिंदगी पटरी पर आ गई है. सरकारी नौकरी मिल गई है, घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और दोनों का भविष्य अच्छा होगा. लेकिन अजय के मुताबिक, कहानी यहीं से बदलने लगी. अर्चना की बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर नौकरी लग गई और उसकी पोस्टिंग बेगूसराय के BSAP में हो गई.

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bihar lady constable allegedly flees with lover government job rohtas

पति का आरोप है कि नौकरी लगने के बाद धीरे-धीरे अर्चना का व्यवहार बदलने लगा. बातचीत कम होने लगी. दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई. इसी बीच परिवार ने बताया कि अर्चना दो बार प्रेग्नेंट भी हुई थीं, लेकिन दोनों बार गर्भपात हो गया. इसके बाद पति-पत्नी के रिश्ते में तनाव और बढ़ने की बात कही गई.

फिर आया जुलाई का महीना. अर्चना छुट्टी लेकर ससुराल आई थीं. इसी दौरान अजय ने उनके मोबाइल में विवेक नाम के युवक के साथ WhatsApp पर बातचीत देख ली. अजय का कहना है कि इस चैट के बाद उसे पत्नी पर शक हुआ. दोनों के बीच विवाद भी हुआ. फिर अर्चना घर से चली गईं.

यह भी पढ़ें: 7 साल का रिलेशन, फिर शादी... सरकारी नौकरी लगते ही बदला पत्नी का रवैया, तंग आकर इंजीनियर पति ने किया सुसाइड

पति का आरोप है कि वह विवेक नाम के युवक के साथ गई हैं. अजय ने इस संबंध में डालमियानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. साथ ही रोहतास के एसपी से भी गुहार लगाई है.

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वहीं बेटी के घर से चले जाने की खबर मिलने के बाद अर्चना की मां शकुंतला देवी भी रोहतास एसपी के पास पहुंचीं. उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और अपनी बेटी का पता लगाने की मांग की. अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं. अर्चना इस वक्त कहां हैं? क्या वह सचमुच विवेक कुमार के साथ गई हैं? अगर गई हैं तो इसकी वजह क्या है? और पति की तरफ से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच और अर्चना का पक्ष सामने आने के बाद ही मिल पाएंगे.

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अभी इस कहानी का एक पक्ष अजय सिंह और उनके परिवार की तरफ से सामने आया है. अर्चना और विवेक का पक्ष सामने नहीं आया है. फिलहाल इतना जरूर है कि जिस महिला ने शादी के बाद सरकारी नौकरी का सपना देखा, पति के मुताबिक, उसने उसकी तैयारी में साथ दिया, परीक्षा दिलाई और आखिरकार वह बिहार पुलिस में कॉन्स्टेबल बन गई.

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