नेपाल बाढ़ में बहकर आए सोने के गहने... जिसे मिले, उसने कहा- वापस ले जाओ!

कहते हैं कुछ लोग आपदा में जैसे मुश्किल हालात में भी ईमानदारी और इंसानियत की मिसाल पेश कर देते हैं. नेपाल में आई हालिया तबाही के बाद सामने आ रहे वीडियो इन दोनों तस्वीरों को एक साथ दिखा रहे हैं.

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नेपाल के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बुधवार को ऐसी तबाही आई, जिसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर दिया. इसे सिर्फ बाढ़ या भूस्खलन कहना शायद काफी नहीं होगा. मंजर ऐसा था, जैसे कुदरत ने पानी, मिट्टी और चट्टानों के जरिए कहर बरपा दिया हो. तेज बहाव अपने साथ बस्तियों, घरों, सड़कों और लोगों की जिंदगियों को बहा ले गया.

अब पानी का कहर कुछ थम गया है, लेकिन तबाही के बाद पूरा इलाका कीचड़, मलबे और बहकर आए सामान से भरा पड़ा है. पानी उतरने के बाद एक नया मंजर सामने आया है. लोग नदियों और मलबे में उतरकर उन चीजों को तलाश रहे हैं, जो किसी के घर से बहकर यहां तक पहुंच गईं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने तबाही के बीच ईमानदारी की एक मिसाल पेश की. नेपाली X यूजर निर्मल परसाई ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें त्रिशूली बाढ़ में बहकर आई एक दराज यानी अलमारी मिली. जब उसे खोला गया तो उसके अंदर सोने के गहने और नकदी मिली.

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इतनी कीमती चीजें मिलने के बावजूद वीडियो में मौजूद लोगों ने उन्हें अपना बनाने की कोशिश नहीं की. वीडियो शेयर करने वाले ने उसके असली मालिक तक पहुंचने में मदद की अपील की. इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपकी सोशल मीडिया कवरेज वाकई काबिले-तारीफ है. भगवान आपको और सभी नेपाली लोगों को सुरक्षित रखे और आशीर्वाद दे.

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वहीं, कई लोगों ने नेपाली लोगों की ईमानदारी की भी तारीफ की. उनका कहना था कि सोना-चांदी और नकदी देखकर भी उस शख्स का मन नहीं डोला और उसने सामान के मालिक को खोजने की कोशिश की. लेकिन नेपाल की इसी त्रासदी के बीच एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है.

एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़कों को एक बैग मिला. बैग के अंदर भारतीय 500 रुपये के नोट थे. इसके बाद वीडियो में लड़के आपस में उन पैसों को बांटते हुए नजर आए.

यहीं से इस वीडियो के साथ कुछ परेशान करने वाले सवाल भी उठते हैं. यह बैग किसका था? उसका मालिक कहां है? क्या वह सुरक्षित भी है या फिर इस तबाही में उसने अपने परिवार और घर के साथ अपनी जिंदगी भर की जमा-पूंजी भी खो दी?

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अब बाढ़ का पानी उतरने के बाद कुछ लोग नदियों में बहकर आए सामान की तलाश में उतर रहे हैं। वीडियो में कुछ लड़कों को एक बैग मिलता है जिसमें भारतीय ₹500 के नोट दिखाई दे रहे हैं



लेकिन इस बैग की कहानी सोचकर मन में एक सवाल जरूर आता है जिसका यह बैग था, वह व्यक्ति आखिर कहाँ है? क्या वह… pic.twitter.com/cZGsVN3hMg — Anu India (@AnuIndiaX) August 27, 2026

दरअसल, ये वीडियो नेपाल में आई इस त्रासदी का एक और चेहरा दिखाते हैं. एक तरफ बचाव दल मलबे में दबे लोगों और शवों की तलाश कर रहे हैं. परिवार अपने लापता लोगों के बारे में किसी खबर का इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मलबे और नदियों में बहकर आए सामान से पैसे और कीमती चीजें तलाश रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से फैल रहे हैं. कुछ यूजर्स उस शख्स की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं, जिसने सोना-चांदी और नकदी मिलने के बाद भी मालिक तक पहुंचने की अपील की. वहीं कुछ लोग उन वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं, जिनमें आपदा के बीच मिले पैसों को बांटा जा रहा है.

नेपाल की इस तबाही में मौत और लापता होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है. इसके साथ ही मलबे से निकलने वाले सामानों की ऐसी कहानियां भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं.



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