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'20 मिनट में यहां पानी पहुंचने वाला है', 5 गुना बड़ा खतरा, पैनिक मोड में नेपाल के लोग

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से उबरने के बीच नुवाकोट के धुंडे बाजार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. अधिकारियों ने लोगों को नदी किनारे से हटाकर सुरक्षित जगह जाने को कहा है. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ऊपर से पानी छोड़े जाने या ग्लेशियर टूटने के बाद अगले कुछ मिनटों में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है.

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नेपाल में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. (Photo- PTI)
नेपाल में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. (Photo- PTI)

नेपाल में पिछली बाढ़ की तबाही से लोग अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि नुवाकोट जिले में एक बार फिर बड़े सैलाब का खतरा मंडरा रहा है. धुंडे बाजार और आसपास के इलाकों में पुलिस ने लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी है. अधिकारियों के मुताबिक ऊपर की ओर से पानी आने के बाद अगले 20 से 25 मिनट में बाढ़ का पानी इलाके तक पहुंच सकता है.

आजतक की ग्राउंड रिपोर्ट में धुंडे बाजार में पुलिस और प्रशासन की टीम लोगों को नदी किनारे से हटाती नजर आई. इलाके में अनाउंसमेंट कर लोगों से घर और दुकानें खाली करने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. पुलिस ने लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दी कि खतरा बढ़ रहा है और किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

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लोगों को तुरंत हटाया जा रहा

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि नदी के किनारे मौजूद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है. पुलिस लगातार इलाके में घूमकर लोगों को चेतावनी दे रही है. अधिकारियों को आशंका है कि ऊपर के इलाकों में पानी छोड़े जाने या किसी प्राकृतिक घटना के कारण नदी का बहाव अचानक बढ़ सकता है.

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स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने इस संभावित बाढ़ को पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गंभीर बताया है. यही वजह है कि प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर तत्काल निकासी शुरू कर दी गई है.

एक त्रासदी के बाद दूसरी आफत

नुवाकोट उन इलाकों में शामिल है, जो हाल की भोटेकोशी-त्रिशूली बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे. कई सड़कें और पुल पहले ही क्षतिग्रस्त हैं और राहत-बचाव अभियान जारी है. ऐसे में दोबारा तेज बाढ़ आने की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

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फिलहाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं. अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और नदी के जलस्तर में किसी भी बदलाव को गंभीरता से लिया जा रहा है.

जो लेक फटने वाला था वहां से पानी हुआ ओवरफ्लो

नेपाल में बाढ़ के बीच चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने बताया है कि ग्यिरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर की ओर बनी डैम्ड लेक अब ओवरफ्लो होने लगी है. स्थानीय जिला अधिकारी के मुताबिक उन्हें सूचना मिली है कि झील ने अपना किनारा पार कर दिया है और नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है.

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इसी वजह से नेपाली सेना ने एहतियात के तौर पर अगले करीब 1 घंटे 30 मिनट के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है. यानी जिस झील में पानी जमा होने और उसके संभावित टूटने को लेकर पहले से खतरा बताया जा रहा था, अब उसी झील से पानी नीचे की ओर निकलना शुरू हो गया है. इससे डाउनस्ट्रीम इलाकों में अचानक पानी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है और राहत-बचाव टीमों को फिलहाल बेहद सावधानी बरतनी पड़ रही है.

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