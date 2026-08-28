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नेपाल में कुदरत के तांडव के बीच इंसानियत शर्मसार... बाढ़ में बहे महिला के शव से सोने की बालियां चुराते दिखे लोग, आरोपी गिरफ्तार

नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों से बालियां चुराने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग एक महिला के शव से सोने की बालियां निकालते नजर आए. वीडियो सामने आते ही नेपाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना नेपाल की सबसे भयानक बाढ़ आपदा के बीच हुई है, जिसमें अब तक करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है.

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नेपाल बाढ़ के बीच शर्मनाक घटना सामने आई (Photo: X/@NepalPoliceHQ)
नेपाल बाढ़ के बीच शर्मनाक घटना सामने आई (Photo: X/@NepalPoliceHQ)

नेपाल में बाढ़ की तबाही के बीच एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है. इस वीडियो में कुछ लोग बाढ़ में मारे गए एक महिला के शव से सोने की बालियां चुराते हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो वायरल होते ही नेपाल पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया. यह घटना ऐसे समय हुई है जब नेपाल इस दशक की सबसे भयानक बाढ़ आपदा से जूझ रहा है, जिसमें अब तक करीब 400 लोगों की जान जा चुकी है.

यह वीडियो 41 सेकंड का है और इसमें साफ देखा जा सकता है कि दो लोग एक महिला के शव को लकड़ी के तख्तों की मदद से और बालों से खींचकर ले जा रहे हैं. इसके बाद वे शव के दोनों कानों से सोने की बालियां निकालकर एक तरफ रख देते हैं.

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सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास कई लोग खड़े होकर यह सब देख रहे थे और कुछ लोग तो इसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी कर रहे थे. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर फैला, लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

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नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बताया कि शव से बालियां चुराने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने वीडियो का एक हिस्सा भी शेयर किया.

यह भी पढ़ें: नेपाल में मलबे से 3 दिन बाद भी निकल रहीं लाशें... अब तक 469 की मौत, 30 देशों के लोग लापता

गौरतलब है कि यह घटना ऐसे समय हुई है जब नेपाल और तिब्बत में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस आपदा में अब तक लगभग 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों देशों की सीमा पर 1468 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं.

इस बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को फंसा दिया है, जिनमें कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. भारत सरकार अपने 290 नागरिकों का पता लगाने में जुटी है जो अभी तक लापता हैं. सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और हर तरफ कीचड़ व मलबे का ढेर लगा है, जिसके चलते बचाव दल प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में संघर्ष कर रहे हैं. इसके अलावा एक नई बनी झील पर भी प्रशासन की नजर है, जो तेजी से भर रही है और इससे आगे और तबाही आने का खतरा बना हुआ है.

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