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रूस के लिए जासूसी कर रहा था अमेरिकी सैनिक? ब्रिटेन में गिरफ्तार

ब्रिटेन पुलिस ने अमेरिकी सेना के एक सदस्य को रूसी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया है. आरोपी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 के तहत गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल लंदन के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में है. FBI ने इस मामले को गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है.

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आरोपी जवान लंदन के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में है. (File photo)
आरोपी जवान लंदन के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में है. (File photo)

ब्रिटेन पुलिस ने अमरीकी सेना के एक सदस्य को रूसी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई यूके काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग (CTP), अमरीकी अधिकारियों, अमरीकी सेना और FBI के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत की गई है.

आरोपी को मंगलवार को इंग्लैंड के ग्लॉस्टर शहर के पास से हिरासत में लिया गया. उसे 'नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023' की धारा 1 और धारा 3 के तहत संदिग्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 

ये धाराएं संरक्षित जानकारियों को हासिल करने, उनका खुलासा करने और विदेशी खुफिया सर्विस की मदद करने से जुड़ी हैं. फिलहाल आरोपी को लंदन के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है. जांच के हिस्से के रूप में पुलिस अधिकारी ग्लॉस्टरशायर में दो अलग-अलग जगहों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं.

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काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग की वरिष्ठ राष्ट्रीय समन्वयक और डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर विक्की इवांस ने इसे एक बड़ी गिरफ्तारी बताया. उन्होंने कहा, 'आरोप बहुत गंभीर हैं और हमारी जांच पूरी तेजी से जारी है. ये कार्रवाई ब्रिटेन और अमेरिका की कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारियों की ताकत को दिखाती है.'

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FBI निदेशक काश पटेल ने जताई चिंता

वहीं, FBI के निदेशक काश पटेल ने कहा, 'इस गिरफ्तारी में जासूसी के आरोप शामिल हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगियों के लिए बहुत चिंता की बात है. एफबीआई उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जो अमेरिका के लिए अपनी शपथ तोड़ते हैं और जिनकी हरकतें हमारी और हमारे साझेदारों की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं.'

काश पटेल ने आगे बताया कि पिछले 21 महीनों में एफबीआई ने काउंटर-इंटेलिजेंस और जासूसी के मामलों में 167 गिरफ्तारियां की हैं.

अमरीकी सेना के काउंटर-इंटेलिजेंस कमांड के कमांडिंग जनरल, ब्रिगेडियर जनरल शॉन स्टिनचोन ने कहा कि संवेदनशील जानकारियों के भरोसेमंद एक वरिष्ठ सैनिक की ये हरकत एक चेतावनी है कि अंदरूनी खतरे लगातार जारी हैं.

यह भी पढ़ें: अफेयर, चाइनीज महिला और जासूसी... जानिए अब Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के साथ क्या होगा? जांच शुरू

लंदन CTP के अधिकारियों के नेतृत्व में मामले की आगे की पूछताछ और जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि इस मामले का किसी और एंटी-टेरेरिज्म जांच से कोई लेना-देना नहीं है.

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