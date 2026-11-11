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Vastu Tips: धन को खींचते हैं ये 5 पौधे! घर में लगाते ही बदल सकती है किस्मत

Lucky Plant Vastu: वास्तु शास्त्र में 5 ऐसे पौधों का जिक्र किया गया है, जिन्हें घर में लगाना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इन पौधों को लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है.

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धन और खुशहाली के लिए घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे (Photo: ITG)
धन और खुशहाली के लिए घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे (Photo: ITG)

Lucky Plant Vastu: हर कोई चाहता है कि उसके घर में कभी पैसों की कमी न हो. मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और परिवार में सुख-समृद्धि आती रहे. इसके लिए लोग पूजा-पाठ से लेकर कई तरह के वास्तु उपाय भी अपनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में लगे कुछ पौधे भी खुशहाली और धन-समृद्धि से जोड़कर देखे जाते हैं? वास्तु शास्त्र में 5 ऐसे पौधों का जिक्र मिलता है, जिन्हें घर के लिए बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि इन्हें सही दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. आइए जानते हैं कौन से हैं ये 5 पौधे और इन्हें घर में कहां लगाना चाहिए.

1. मनी प्लांट (Money Plant)

मनी प्लांट को घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसे घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है. मान्यता है कि इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से धन से जुड़े अच्छे अवसर बनते हैं. इसकी बेल को हमेशा हरा-भरा रखें. समय-समय पर पानी दें और सूखी पत्तियों को हटाते रहें.

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2. तुलसी का पौधा (Tulsi Plant)

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है. घर में इसे लगाना शुभ होता है. धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है, वहां सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है. इसे आंगन या बालकनी में ऐसी जगह रखें, जहां अच्छी धूप आती हो. कई घरों में रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा भी है.

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3. शमी का पौधा (Shami Plant)

शमी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है. इसका संबंध भगवान शिव और शनिदेव से है. मान्यता है कि घर में शमी का पौधा लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. वास्तु के अनुसार, इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना अच्छा माना जाता है.

4.  जेड प्लांट (Jade Plant) 

जेड प्लांट को क्रासुला या मनी ट्री भी कहा जाता है. इसकी मोटी और हरी पत्तियों के कारण इसे धन और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है. वास्तु के अनुसार, इसे घर के मुख्य दरवाजे के पास रखना शुभ होता है. इसे ऐसी जगह रखें, जहां हल्की धूप आती हो. मान्यता है कि यह पौधा घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाता है.

5. बांस का पौधा (Bamboo Plant)

लकी बैम्बू यानी बांस के पौधे को घर के लिए शुभ माना जाता है. इसे सुख-शांति, तरक्की और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. फेंगशुई में भी इस पौधे का खास महत्व है. मान्यता है कि इसे घर या ऑफिस में रखने से अच्छा माहौल बना रहता है. इसे ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी आती हो.
 

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