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दोस्त को नहीं दी शादी की दावत तो हो गया बवाल, दो परिवारों में चले ईंट-पत्थर- VIDEO

मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नरा गांव में शादी की दावत को लेकर दो दोस्तों के बीच विवाद हो गया. मनीष ने दोस्त आशु को दावत देने से इनकार किया तो दोनों के परिवार आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते छतों से जमकर पथराव होने लगा. घटना में तीन लोग घायल हुए हैं.

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शादी का कार्ड नहीं देने पर छत से पत्थर बरसाते लोग. (Photo: Screengrabs)
शादी का कार्ड नहीं देने पर छत से पत्थर बरसाते लोग. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीते मंगलवार को शादी की दावत को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़े बवाल में बदल गया. यहां दो दोस्तों के बीच दावत को लेकर कहासुनी हुई तो उनके परिवार भी आमने-सामने आ गए. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट-पत्थर चले. हैरानी की बात यह है कि इस पथराव में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी शामिल नजर आईं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नरा गांव का है. जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले मनीष की कुछ दिन पहले शादी हुई थी. उसका दोस्त आशु उससे शादी की दावत मांग रहा था. आरोप है कि मनीष ने अपने दोस्त को दावत देने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

शुरुआत में दो दोस्तों के बीच हुई यह बहस जल्द ही उनके परिवारों तक पहुंच गई. दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे के सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. गांव में अफरा-तफरी मच गई. घरों की छतों पर चढ़कर महिला और पुरुष एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे.

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मोबाइल में कैद हुआ पथराव, VIDEO वायरल
इस पूरी घटना को वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग घरों की छतों से एक-दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद शादी की दावत को लेकर हुए इस विवाद की चर्चा शुरू हो गई है.

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पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. इस घटना में तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

सीओ खतौली रूपाली राव ने बताया कि नरा गांव में शादी की दावत को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट और पथराव हुआ. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है. मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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