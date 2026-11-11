दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम NCR के हर शहर की हवा Poor कैटेगरी में, देख लीजिए AQI डेटा

दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हवा की खराब होती हालत को देखते हुए GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं. सुबह होते ही दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई. तीनों शहरों के ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण से राहत अभी दूर है.

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सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 299 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है. हालांकि, राजधानी के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग रहा. CPCB के मुताबिक, इंडिया गेट के आसपास AQI 242 रहा, जबकि आनंद विहार में यह 303 दर्ज किया गया. यहां हवा बहुत खराब श्रेणी में रही.

दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं, इसके बावजूद हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं दिख रहा है.

नोएडा और गुरुग्राम का भी जानिए हाल

दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की हालत अच्छी नहीं रही. यहां सुबह 6 बजे AQI 276 दर्ज किया गया. यह भी खराब श्रेणी में है. वहीं, गुरुग्राम का AQI 295 रहा. यानी यहां भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है.

तीनों शहरों में दिल्ली का AQI सबसे ज्यादा 303 दर्ज किया गया. गुरुग्राम में यह 295 रहा, जबकि नोएडा का AQI 276 दर्ज हुआ. हवा की क्वालिटी के मामले में तीनों शहर खराब श्रेणी में रहे, जबकि दिल्ली का स्तर बहुत खराब श्रेणी तक पहुंच गया.

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क्या है GRAP-3?

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. यह दिल्ली-NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया नियम है. इसके तीसरे चरण को GRAP-3 कहते हैं. यह आमतौर पर दिल्ली का AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर लागू होता है. हालांकि, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान को देखते हुए इसे पहले भी लागू किया जा सकता है. इसका मकसद हवा को और ज्यादा खराब होने से रोकना है.

फिलहाल सुबह के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली-NCR के तीनों प्रमुख शहरों में हवा की क्वलिटी खराब बनी हुई है.

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