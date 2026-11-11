scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम NCR के हर शहर की हवा Poor कैटेगरी में, देख लीजिए AQI डेटा

दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हवा की खराब होती हालत के बीच GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं. दिल्ली के साथ नोएडा और गुरुग्राम में भी हवा की क्वालिटी खराब बनी हुई है.

Advertisement
X
दिल्ली-NCR में प्रदूषण.(Photo-ITG)
दिल्ली-NCR में प्रदूषण.(Photo-ITG)

दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हवा की खराब होती हालत को देखते हुए GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं. सुबह होते ही दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की हवा भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई. तीनों शहरों के ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण से राहत अभी दूर है.

सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 299 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है. हालांकि, राजधानी के अलग-अलग इलाकों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग रहा. CPCB के मुताबिक, इंडिया गेट के आसपास AQI 242 रहा, जबकि आनंद विहार में यह 303 दर्ज किया गया. यहां हवा बहुत खराब श्रेणी में रही.

दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां लागू हैं, इसके बावजूद हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं दिख रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

diwali liquor sales increase 13 percent
दिल्ली में दिवाली पर शराब की बंपर बिक्री! एक दिन में बिकीं 40 लाख बोतलें
CM रेखा गुप्ता ने जारी की किस्त
दिल्ली के 15 लाख परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर योजना की दूसरी किस्त जारी
Yamuna cruise safari launched in Delhi
दिल्ली में यमुना क्रूज सफारी का हुआ उद्घाटन, जानें किराया और खास‍ियत
कृष्णा यादव, जिन्होंने खड़ी की खुद की करोड़ों की कंपनी. (Photo: Screengrabs)
नमक रोटी खाईं, सड़क किनारे लगाईं सब्जियां... अब करोड़ों का कारोबार
delhi mumbai Air Quality Index
धुंधली दिल्ली तो मुंबई भी कम नहीं... देख लें दोनों शहरों की तस्वीरें

नोएडा और गुरुग्राम का भी जानिए हाल

दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की हालत अच्छी नहीं रही. यहां सुबह 6 बजे AQI 276 दर्ज किया गया. यह भी खराब श्रेणी में है. वहीं, गुरुग्राम का AQI 295 रहा. यानी यहां भी हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है.

तीनों शहरों में दिल्ली का AQI सबसे ज्यादा 303 दर्ज किया गया. गुरुग्राम में यह 295 रहा, जबकि नोएडा का AQI 276 दर्ज हुआ. हवा की क्वालिटी के मामले में तीनों शहर खराब श्रेणी में रहे, जबकि दिल्ली का स्तर बहुत खराब श्रेणी तक पहुंच गया.

Advertisement

क्या है GRAP-3?

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. यह दिल्ली-NCR में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया नियम है. इसके तीसरे चरण को GRAP-3 कहते हैं. यह आमतौर पर दिल्ली का AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर लागू होता है. हालांकि, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान को देखते हुए इसे पहले भी लागू किया जा सकता है. इसका मकसद हवा को और ज्यादा खराब होने से रोकना है.

फिलहाल सुबह के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली-NCR के तीनों प्रमुख शहरों में हवा की क्वलिटी खराब बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सर्दियों में घर की दीवारों में कर लें ये 6 काम, नहीं होगी सीलन और पेंट भी नहीं उखड़ेगा |
    रूस के लिए जासूसी कर रहा था अमेरिकी सैनिक? ब्रिटेन में गिरफ्तार |
    करोड़ों के ऑफर ठुकराए, स्टारडम छोड़ हाउसवाइफ बनीं भारत की पहली VJ...अब कहां और किस हाल में हैं? |
    Aaj ka Rashifal 11 नवंबर 2026: कन्या राशि वाले उधार लेन-देन से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    दोस्त को नहीं दी शादी की दावत तो हो गया बवाल, दो परिवारों में चले ईंट-पत्थर- VIDEO |
    दिल्ली से नोएडा-गुरुग्राम तक हवा खराब, तीनों शहरों का AQI पूअर कैटेगरी में |
    दिल्ली: खुले नाले में गिरा 4 साल का इमरान! 16 घंटे से लापता, रेस्क्यू जारी |
    iPhone 18e में क्या-क्या होगा खास? लॉन्च से पहले फीचर्स हुए लीक |
    Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर राशिनुसार बहनों को दें ये खास गिफ्ट, रिश्ते में बढ़ेगी मिठास |
    Kitchen Dustbin Smell: रसोई का डस्टबिन खाली करने के बाद भी आती है बदबू? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स, मिलेगा छुटकारा
    Advertisement