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दिल्ली: खुले नाले में गिरा 4 साल का इमरान! 16 घंटे से लापता, रेस्क्यू जारी

दिल्ली के नांगलोई विहार में 4 साल का एक बच्चा खेलते-खेलते खुले सीवर में गिर गया. बीती रात से ही राहत और बचाव कार्य जारी है. NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA और BSF की संयुक्त टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हैं. लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

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NDRF, BSF समेत कई टीमें बच्चे की तलाश में जुटी है. (Photo- ANI)
NDRF, BSF समेत कई टीमें बच्चे की तलाश में जुटी है. (Photo- ANI)

बाहरी दिल्ली के नांगलोई विहार में एक 4 साल का बच्चा खुले सीवर में गिर गया. घटना के बाद से ही उसे बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है. NDRF, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस, DDMA और BSF की संयुक्त टीमें बच्चे की तलाश में जुटी हुई हैं.

ये मामला नांगलोई विहार के दास गार्डन कॉलोनी का है, जहां बच्चा अपनी मां के साथ पार्क में मौजूद था. उसी दौरान मैनहोल खुला होने के कारण वो सीवर में गिर गया और लापता हो गया.

लापता बच्चे के पिता खुरशीद आलम ने बताया, 'मेरे बेटे का नाम इमरान है. वो पार्क में खेलने आया था और शौच के लिए सीवर के पास चला गया. सीवर खुला हुआ था और वो अंदर गिर गया. वो ढाई बजे गिरा और अब तक नहीं निकल पाया है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा.'

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घंटों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं. दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया, 'हमें रात 9:45 बजे कॉल मिली थी. दिल्ली फायर सर्विस की टीम को तुरंत यहां तैनात किया गया. 4 साल का बच्चा अपनी मां के साथ यहां खेल रहा था, तभी वो खुले सीवर में गिर गया. बचाव अभियान जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.'

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यह भी पढ़ें: पतंग उतारने के दौरान खुले नाले में गिरा 15 साल का छात्र, दिनभर रेस्क्यू के बाद भी नहीं मिला मिथुन

घटनास्थल पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. राहत कार्यों का जायजा लेते हुए SDM रजत मल्होत्रा ने कहा, 'NDRF की टीम और पूरा प्रशासन बच्चे को बचाने के लिए काम कर रहा है. कॉल मिलने के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. NDRF हमारे साथ है और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी, हम आपके साथ साझा करेंगे.'

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