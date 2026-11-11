Aaj ka Rashifal 11 नवंबर 2026: कन्या राशि वाले उधार लेन-देन से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि

मेष

शिक्षा से जुड़े काम बनेंगे. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. अचानक कोई फैसला करने से बचें. तेज गति से गाड़ी ना चलाएं. सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार में आज पैसा निवेश ना करें.

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जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- भूरा

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष

मानसिक तनाव कम होगा. करियर आगे बढ़ाने का समय है. मित्रों से मदद मिलेगी. विदेश से शुभ समाचार मिलेगा. यात्रा से लाभ होगा. व्यापार से लाभ का योग है.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

धन के लेनदेन में सावधान रहें. किसी से आज मतभेद हो सकता है. सेहत के मामले में लापरवाही ना करें. वाणी पर नियंत्रण रखें. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. व्यापार में उधार लेनदेन से बचें.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- चीटिंयों को आटा और गुड़ खिलाएं

कर्क

मन का तनाव दूर होगा. क्रिएटिव कार्य में में सफलता मिलेगी. अचानक धन की प्राप्ति होगी. कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ मधुरता और बढ़ेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी गरीब को चावल का दान करें

सिंह

प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. आपके खर्च बढ़ेंगे. हर काम सोच समझ कर करना होगा. धन की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होंगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- मरून

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

कन्या

वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. कुछ नया करने का विचार बनेगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. आपका खर्च बढ़ेगा. उधार लेनदेन से बचना होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी गरीब को हरे फल दान करें

तुला

भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार से सलाह लेकर फैसला करें. सेहत का ख्याल रखना होगा. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. कारोबार को बढ़ाने का समय है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

वृश्चिक

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. धन की प्राप्ति होगी. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. काम में तेजी आएगी. उन्नति के रास्ते बनेंगे. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं

धनु

अनजान लोगों से सावधान रहें. करियर से जुड़े फैसले सोच समझ कर करें. विदेश से संबंधित काम बनेंगे. संतान की तरक्की होगी. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेगी. व्यापार में आज नया निवेश ना करें.

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जरूरी टिप- खर्चों को कंट्रोल करें

शुभ रंग- पीला

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

मकर

धन की स्थिति बेहतर होगी. नई नौकरी का ऑफर मिलेगा. परिवार में सुख बढ़ेगा. प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- हल्का लाल

उपाय-किसी गरीब को भोजन दान करें



कुंभ

आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. मन की चिंता दूर होगी. मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. अपनी बात पर अड़े ना रहें. व्यापार से जुड़े कार्य पूरे होंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मीन

परिवार में सुख बढ़ेगा. आपके काम की लोग तारीफ करेंगे. समाज में सम्मान बढ़ेगा. धन लाभ होगा. रिश्तेदारों से दूरी बनेगी. व्यापार में स्थिति मजूबत होगी.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

आज का उपाय

बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के लिए बच्चों के सामने हमेशा सकारात्मक बातें करें. बच्चों को अच्छी-अच्छी कहानियां घर में सुनाएं. प्रतिदिन तुलसी दल और मिसरी का भोग कान्हां को लगाकर बच्चों को खिलाएं. साल में कम से कम एक बार किसी तीर्थ का दर्शन कराने बच्चों को ले जाएं. बच्चों का खान-पान अच्छा रखें.

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