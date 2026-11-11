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'रामायण' के आगे पस्त पुष्पा-धुरंधर! मंगलवार भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ी रणबीर की फिल्म, वर्ल्डवाइड 800 करोड़ पार

फिल्म रामायण ने दिवाली के बाद इतना बड़ा धमाका किया है कि अब इसके सामने इंडियन सिनेमा की हाल ही में आई बड़ी फिल्में- धुरंधर 2 और पुष्पा 2 के रिकॉर्ड पीछे छूट रहे हैं. पहले मंगलवार रामायण ने अपनी कमाई से चौंकाया है.

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रामायण ने तोड़ा रिकॉर्ड (Photo: Movie Posters)
रामायण ने तोड़ा रिकॉर्ड (Photo: Movie Posters)

रणबीर कपूर-यश की फिल्म रामायण दिवाली के बाद वो धमाका कर रही है, जिसकी उम्मीद कई लोगों को पहले से थी. इस फिल्म ने 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर यानी सोमवार को जो धमाका किया, उसे हम सभी ने देखा. रामायण ने इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सोमवार 107 करोड़ कमाकर देखा. मंगलवार भी कुछ ऐसा ही हाल देखने मिला है. 

मंगलवार भी दहाड़ी रामायण

फिल्म रामायण ने अपने छठवें दिन यानी मंगलवार को भी बॉक्स ऑफिस पर दम दिखाया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, इसने 24,299 शोज से इंडिया में 94.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जिसमें से हिंदी में 76 करोड़ रहे. वहीं बाकी रीजनल भाषाओं ने भी अच्छा योगदान दिया. कन्नड़ में फिल्म ने सबसे ज्यादा 7.75 करोड़ रुपये नेट कमाए. फिल्म का टोटल कलेक्शन छह दिनों को मिलाकर नेट 440.45 करोड़ रुपये हो चुका है. मंगलवार को 12.5% की गिरावट देखी गई है.

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'रामायण' ने सोमवार को तोड़ा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड

वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें, तो रामायण ने मंगलवार के दिन बाहर 35 करोड़ का बिजनेस किया. छह दिनों में फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 823.50 करोड़ हो चुकी है. इंडिया में फिल्म ने कुल ग्रॉस कलेक्शन 526.50 करोड़ रुपये किया है, और बाहर टोटल 297 करोड़ रुपये हुआ है.

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फिल्म को अभी और भी देशों में रिलीज किया जाना है, जिसमें से आज यानी 11 नवंबर को ये इंडोनेशिया में रिलीज होगी. वहीं चीन और जापान की रिलीज से जुड़ी जानकारी आनी अभी भी बाकी है. सबकी नजरें चीन की रिलीज पर ज्यादा है, क्योंकि वहां कमाई के आसार ज्यादा हैं.

धुरंधर 2-पुष्पा 2 के तोड़े रिकॉर्ड

रामायण ने एक नॉन-सीक्वल फिल्म होने के बावजूद पुष्पा 2 और धुरंधर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पीछे छोड़ा है. ये दोनों फिल्में हाल ही में आई सबसे सफल इंडियन फिल्मों में से एक हैं, जिसने वर्ल्डवाइड 1800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. धुरंधर 2 और पुष्पा 2 ने अपने पहले मंगलवार जितनी कमाई की थी, रामायण ने उससे तीन गुना ज्यादा करके उन्हें पीछे छोड़ा. 

हालांकि, अगर छह दिनों में सबसे ज्यादा कमाई की बात करें, तो रामायण सबसे पीछे हैं. पुष्पा 2 ने जहां 951 करोड़ के आसपास का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. तो धुरंधर 2 ने 919 से 961 करोड़ के आसपास कमाए थे. ऐसे में देखा जाए, तो रामायण इन दोनों से काफी पीछे है. लेकिन अगर फिल्म इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, तो अपने पहले हफ्ते में ही 1000 करोड़ रुपये भी कमा लेगी.

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