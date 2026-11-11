Kitchen Dustbin Smell: रसोई का डस्टबिन खाली करने के बाद भी आती है बदबू? अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स, मिलेगा छुटकारा

Kitchen Dustbin Smell: रसोई कितनी भी साफ क्यों न हो, अगर डस्टबिन से बदबू आ रही है तो पूरा माहौल खराब हो जाता है. कई बार लोग कूड़े की थैली बदल देते हैं, लेकिन इसके बाद भी अजीब सी महक आती रहती है. ये महक कभी-कभी इतनी ज्यादा होती है कि सिरदर्द होने लगता है. इसकी वजह डस्टबिन के अंदर चिपके खाने के टुकड़े, सब्जियों का रस और गीला कचरा हो सकता है. खासकर गर्मी और उमस में खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगती हैं, जिससे बदबू और बढ़ सकती है.

और पढ़ें

ऐसे में हर बार डस्टबिन को बदलना या महंगे रूम फ्रेशनर खरीदना जरूरी नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों और सफाई की छोटी-छोटी आदतों से इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है. बस ध्यान रखें कि बदबू को दबाने के बजाय उसकी वजह दूर करना ज्यादा जरूरी है. आइए जानते हैं रसोई के डस्टबिन को साफ और बदबू से दूर रखने के 5 आसान तरीके.



1. बदबू वाला कचरा ज्यादा देर तक जमा न करें: मछली, सी फूड, बचे हुए खाने और खराब फलों-सब्जियों का कचरा जल्दी बदबू फैलाने लगता है. इसलिए ऐसे कचरे को अलग बैग में डालकर जल्द बाहर निकाल दें. गीले कचरे को सूखे कचरे से अलग रखने से भी डस्टबिन में बदबू बढ़ने की समस्या कम हो सकती है.



2. डस्टबिन में छिड़कें थोड़ा बेकिंग सोडा: अगर हर बार कूड़ा तुरंत बाहर नहीं ले जा सकते हैं, तो बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है. डस्टबिन के नीचे थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा छिड़ककर उसके अंदर कूड़े की थैली लगा दें. यह कुछ तरह की गंध को सोखने में मदद कर सकता है. हालांकि, गीले कचरे को लंबे समय तक जमा न रखें और बेकिंग सोडा को समय-समय पर बदलते रहें.



3. नींबू के छिलकों का करें इस्तेमाल: नींबू का रस निकालने के बाद उसके छिलकों को फेंकने के बजाय कुछ समय के लिए डस्टबिन के पास रख सकते हैं. नींबू की खुशबू से बदबू कुछ कम महसूस हो सकती है. ध्यान रखें कि छिलकों को लंबे समय तक डस्टबिन में न छोड़ें, क्योंकि खराब होने पर वो खुद बदबू फैलाने लग सकते हैं. इसलिए उन्हें समय पर बाहर निकाल दें.



4. डस्टबिन को अंदर से भी करें साफ: कई बार कूड़े की थैली बदलने के बाद भी डस्टबिन से बदबू आती रहती है. इसकी वजह तल या किनारों पर चिपका गंदा पानी, खाने का रस और कचरे के टुकड़े हो सकते हैं. ऐसे में डस्टबिन को साबुन या डिशवॉश लिक्विड और पानी से अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद उसे पूरी तरह सुखाकर ही नई थैली लगाएं. गंदगी गिरने पर तुरंत सफाई करें.

Advertisement

5. एसेंशियल ऑयल से लाएं फ्रेशनेस: डस्टबिन के आसपास ताजगी बनाए रखने के लिए नींबू या लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कॉटन बॉल पर इसकी एक-दो बूंदें डालकर डस्टबिन के पास किसी सुरक्षित जगह पर रखें. इसे बच्चों और पालतू जानवरों के कॉन्टैक्ट से दूर रखें.



डस्टबिन की बदबू से बचने के लिए रखें इन बातों का ध्यान

रसोई के डस्टबिन को बदबू से बचाने के लिए गीले कचरे को ज्यादा देर तक जमा न होने दें और जल्दी-जल्दी सफाई करें. अगर कूड़े की थैली से पानी रिस रहा है, तो उसे तुरंत बदल दें. डस्टबिन धोने के बाद उसे पूरी तरह सुखाना भी जरूरी है.

---- समाप्त ----