पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा की रामकथा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने अयोध्या दौरे से पहले प्रायश्चित की संत मांग पर अखिलेश यादव को सलाह दी. साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को बेमेल बताया और गोंडा व देवीपाटन मंडल के प्रभाव पर अपनी बात रखी. बृजभूषण लंबे गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे.

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संतों के वचन पर क्या बोले बृजभूषण सिंह

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से पहले संतों द्वारा प्रायश्चित करने की बात पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि यह राजकुमार दास जी महाराज का अकेले का वचन नहीं है, बल्कि संतों का वचन है और अखिलेश जी को इसे मान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है. बृजभूषण ने बताया कि राजकुमार दास जी ने राज ठाकरे समेत हर प्रकरण में हमेशा उनका समर्थन किया है और वह बचपन से लेकर आज तक अयोध्या के साथ रहे हैं तथा आगे भी रहेंगे.

ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर टिप्पणी

ओवैसी और चंद्रशेखर रावण के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि यह बेमेल गठबंधन है और इससे मोदी जी को नहीं हटाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि आजादी के समय भी दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाने का प्रयास हुआ था, जो सफल नहीं हो पाया. कानपुर के दंगे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाली कौम ने कानपुर को सुरक्षित रखा है.

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पूर्वजों और सनातन इतिहास पर बयान

बृजभूषण सिंह ने कहा कि देश में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी तीन, चार या पांच पीढ़ी पहले हिंदू थी और भय या लालच जैसी परिस्थितियां रही होंगी. उन्होंने कहा कि सबके पूर्वज भाई थे और यहां जितने कनवर्टेड हैं, वे सभी सनातनी हैं. उनके अनुसार सबका इतिहास मनु से ही शुरू होता है और इसमें किसी विवाद की बात नहीं है.

कथाओं और युगों में गोंडा का प्रभाव

रामकथा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि विगत वर्ष जनवरी में सद्गुरु रितेश्वर महाराज की राष्ट्र कथा के बाद यह गोंडा में चौथी बड़ी कथा है और एक कथा प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि कथाओं में भी गोंडा का दबदबा था, है और रहेगा. दबदबा का अर्थ प्रभाव बताते हुए उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में गोंडा व देवीपाटन मंडल के प्रभाव का उल्लेख किया.

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