उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल को लेकर सोमवार को दिल्ली में बैठक होने जा रही है. सीट शेयरिंग को लेकर पहले दौर की बैठक में चर्चा दोनों दलों की समन्वय समितियों के बीच होगी. कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधियों के बीच 23 से 25 नवंबर तक लगातार मंथन चलेगा, जिसमें कौन कितनी और किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, उसे लेकर सहमति बनाई जाएगी.

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कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चार सदस्यों वाली एक समिति बनाई है. राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो. रामगोपाल यादव को इस टीम का नेतृत्व सौंपा गया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, घोसी सांसद राजीव राय और कैराना सांसद इकरा हसन शामिल हैं.

वहीं, कांग्रेस ने भी सपा के साथ सीटों पर बातचीत के लिए पांच सदस्यों का एक पैनल तैयार किया है. इस बैठक की कमान अजय माकन, यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना', कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी के पास है.

कांग्रेस 181 सीट पर नहीं बल्कि नए फार्मूले पर करेगी बात

कांग्रेस ने पहले सपा को 181 विधानसभा सीटों की एक सूची सौंपकर 15 दिसंबर तक फैसला लेने को कहा था. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक अब इस पुरानी सूची पर बात नहीं होगी. सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस ने इसमें से कई सीटों की छंटनी कर एक नई सूची तैयार की है, जिसे पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की मंजूरी मिल चुकी है.

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कांग्रेस की ओर से पहले 181 सीटों पर दावेदारी पेश की गई थी. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सपा उतनी सीटें देने की स्थिति में नहीं है, जितनी मांगी जा रही थी. ऐसे में कांग्रेस ने अब सीटों की संख्या के बजाय सीटों की चुनावी उपयोगिता को प्राथमिकता का आधार बनाया है. ऐसे में पार्टी उन सीटों पर दावा करेगी, जहां उसका संगठन मजबूत है, पिछले चुनावों में प्रदर्शन बेहतर रहा है.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित सीटों की सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र की विधानसभा सीटों की संख्या अधिक है. बताया जा रहा है कि बैठक में एक-एक सीट पर गहन मंथन होगा और जीत की संभावना (विनेबिलिटी) के आधार पर ही दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल किया जाएगा.

कांग्रेस का तीन फेज में 60+50+70 सीट का फार्मूला तैयार

जहां एक ओर कांग्रेस ने 181 सीटों पर अपनी दावेदारी का रुख रखा है, वहीं, सपा की ओर से कांग्रेस को 54 सीटें देने की बात कही जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका गांधी की सहमति से कांग्रेस ने सीटों पर दावा पेश करने के लिए 3 चरणों की रणनीति तैयार की है.

पहले चरण में 60 सीटों की डिमांड रखने का प्लान बनाया है. प्रियंका गांधी वाड्रा की सहमति से पहले चरण में कांग्रेस ने 60 सीटें रखी हैं, जिन्हें पार्टी हर हाल में अपने खाते में रखना चाहती है. इनमें पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक की सीटें शामिल हैं.

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कांग्रेस ने दूसरे चरण की 50 सीटें रखी हैं. दूसरे चरण में उन 50 सीटों पर चर्चा होगी, जहां पिछले चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है. इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद क्षेत्र की सीटों पर विशेष फोकस है.

कांग्रेस तीसरे चरण की बैठक में 70 सीटों पर चर्चा करेगी. तीसरे चरण में कांग्रेस संगठन की मजबूती और जीत की संभावनाओं के आधार पर अन्य सीटों पर दावा पेश करेगी. इसमें रायबरेली, अमेठी और प्रयागराज समेत संसदीय क्षेत्रों से जुड़ी सीटें शामिल हैं.

सपा और कांग्रेस के बीच 'एक-एक सीट पर होगी चर्चा',

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के मुताबिक बैठक में सीटों की कुल संख्या तय करने के बजाय एक-एक विधानसभा सीट पर चर्चा की जाएगी. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे का उद्देश्य गठबंधन में मतभेद पैदा करना नहीं, बल्कि गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है. पार्टी का तर्क है कि जिन सीटों पर उसकी स्थिति सपा से बेहतर है, वहां उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए.

वहीं, सपा की ओर से सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की सार्वजनिक बयानबाजी न करने की हिदायत दी गई है. गौरतलब है कि पहले यह बैठक 17 नवंबर को होनी थी, लेकिन समिति न बन पाने के कारण राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दिल्ली में मुलाकात के बाद इसे टाल दिया गया था.

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दिल्ली में सोमवार और मंगलवार की बैठकों के बाद दोनों पक्षों के नेता अपने-अपने शीर्ष नेतृत्व को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर अगले दौर की वार्ता की रूपरेखा तय की जाएगी.

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