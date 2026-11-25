बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बीच बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के प्रमुख मौलाना मामूनुक हक ने बड़ा बयान दे दिया है. उनका कहना है कि कैदी अदला-बदली समझौते के तहत शेख हसीना को भारत से वापस लाया जाए. उन्होंने आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हिंसा, आगजनी और हत्यारों के जरिए बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

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24 नवंबर को ढाका में एक रैली को संबोधित करते हुए मामूनुल ने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश की एक अदालत ने दोषी ठहराया है इसलिए उन्हें वापस लाया जाना चाहिए ताकि वे अपने अपराधों की सजा भुगत सकें.

मामूनुल का आरोप है कि इस समय भारत में रह रहे आवामी लीग के सदस्य बांग्लादेश को अस्थिर करने की रच रहे हैं. उन्होंने उन पर आगजनी, हत्याओं और अन्य हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया है. उन्होंने आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हर स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने कहना है कि जब तक पिछले 15 सालों में हुई हत्याओं के मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए.

जुलाई चार्टर लागू करें: मामूनुक हक

बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के प्रमुख मौलाना मामूनुक हक ने जुलाई 2024 के प्रदर्शन के पीड़ितों, शापला चत्तर नरसंहार और पिलखाना नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की है. उन्होंने जुलाई-अगस्त 2024 के विरोध प्रदर्शनों का मकसद फासीवाद को हमेशा के लिए खत्म करना बताया है. उन्होंने जुलाई चार्टर लागू करने की मांग की है.

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उन्होंने सरकार से मांग की है कि जुलाई चार्टर को लागू किया जाए. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वापसी के ऐलान के साथ ही बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया है. एक ओर आवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को पूरे बांग्लादेश में फुल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया तो वहीं दूसरी ओर जगह-जगह हिंसक घटनाएं सामने आ रही है. आवामी लीग ने ऐसे में शेख हसीना और पार्टी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने से लेकर पार्टी पर लगे प्रतिबंध हटाने तक कई मांगें रखी हैं.

वहीं, बांग्लादेश के गाजीपुर में वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने पर कपड़ा श्रमिकों ने सड़कें जाम कर दीं थी.

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