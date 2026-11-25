उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला होने से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने पर सवाल उठाए हैं. साथ ही ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को लेकर भी अखिलेश यादव पर तंज कसा है.
राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'अखिलेश जी! अपने बड़े भाई से गजब गठबंधन बनाए हैं मित्र. बात चल रही है और बिना कुछ तय हुए प्रत्याशी भी घोषित कर दिए.'
सहारनपुर की दो सीटों को लेकर उठाए सवाल
राजभर ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन टिकट बांटने की ऐसी हड़बड़ी है कि 'स्पेशल 26' की सूची पकड़ा दी. साथ ही सहारनपुर में भी दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, जहां कांग्रेस के इमरान मसूद अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.
उन्होंने सवाल किया कि यह कांग्रेस को जवाब है या इमरान मसूद को? एक तरफ कांग्रेस को 26 सीटों का संदेश भेज रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी पसंद वाली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं. एक तरफ गठबंधन बचाने की चिंता है और दूसरी तरफ अपना राजनीतिक समीकरण बचाने की बेचैनी है.
ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी और चंद्रशेखर का जिक्र करते हुए सपा की पहली सूची में पांच में से चार मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि ओवैसी और चंद्रशेखर की रैली से पहले पांच में से चार मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा करना संयोग है या मुस्लिम वोटों में सेंध लगने का डर है? राजभर ने कहा कि अभी तो ओवैसी और चंद्रशेखर ने मैदान में उतरने की घोषणा भर की है और पहली सूची में ही अखिलेश यादव का राजनीतिक गणित सबके सामने आ गया है.
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कांग्रेस को भी किया आगाह
राजभर ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि 26 सीटों पर बातचीत करते-करते अखिलेश यादव एक-एक करके कांग्रेस की पसंद की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित करते जाएं. उन्होंने आगे लिखा, 'अखिलेश जी, टिकट तो पांच ही घोषित किए हैं, लेकिन अपनी घबराहट पूरी 403 सीटों वाली दिखा दी!'