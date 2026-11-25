How to Make Ragi Soup: सर्दियों के मौसम में शाम या डिनर के समय कुछ ऐसा पीने का मन करता है जो शरीर को अंदर से गर्माहट दे और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. ऐसे में रागी का सूप एक बेहतरीन और सुपरहेल्दी विकल्प है. कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर रागी न केवल हड्डियों को मजबूत बनाती है और खून की कमी दूर करती है, बल्कि इसके नियमित सेवन से त्वचा में प्राकृतिक कसावट और गालों पर गुलाबी निखार भी आता है. अगर आपको लगता है कि रागी का स्वाद फीका लगेगा तो सब्जियों और सही मसालों के साथ इसे बेहद स्वादिष्ट और चटपटा बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका.

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आवश्यक सामग्री:

रागी का आटा: 2-3 बड़े चम्मच

बारीक कटी सब्जियां: आधा कप (गाजर, मटर, बीन्स, कॉर्न)

लहसुन और अदरक का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच (बारीक कटा हुआ)

मक्खन या देसी घी: 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

जीरा पाउडर: आधा छोटा चम्मच

पानी या वेजिटेबल स्टॉक: 2-2.5 गिलास

नमक: स्वादानुसार

बारीक कटा हरा धनिया या हरा प्याज: गार्निशिंग के लिए

बनाने की विधि:

एक छोटी कटोरी में 2-3 चम्मच रागी का आटा लें और आधा कप ठंडा पानी मिलाकर बिना गांठ वाला चिकना घोल तैयार कर लें.

एक पैन या कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच मक्खन गरम करें. इसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां डालकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनें.

अब इसमें 2 गिलास पानी, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर सब्जियों को 3-4 मिनट तक पकने दें ताकि वे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं.

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अब आंच धीमी करके तैयार किया हुआ रागी का घोल धीरे-धीरे सूप में डालें और लगातार करछी से चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें.

सूप में उबाल आने दें और धीमी आंच पर 3-5 मिनट तक पकाएं जब तक सूप हल्का गाढ़ा और शाइनी न हो जाए.

ऊपर से भुना जीरा और हरा धनिया डालकर गरमा-गरम रागी सूप बाउल में निकालें और डिनर में इसके शानदार स्वाद का आनंद लें.

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