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'मुझे सिगरेट की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती...' ये कहकर छोड़ी जॉब, रेजिग्नेशन लेटर वायरल

बेंगलुरु की एक महिला ने अपना रेजिग्नेशन ईमेल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब तक 56 लाख से ज्यादा व्यूज के साथ वायरल हो चुका है.

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जाह्नवी की इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए (Photo: AI generated)
जाह्नवी की इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए (Photo: AI generated)

बेंगलुरु की एक महिला ने ऑफिस में लगातार सिगरेट के धुएं और बदबू से परेशान होकर अपनी नौकरी छोड़ दी. महिला ने अपने रेजिग्नेशन ईमेल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. पोस्ट को अब तक 56 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

महिला का नाम जाह्नवी चावड़ा है. उन्होंने X पर लिखा कि कल मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ उन्होंने अपने रेजिग्नेशन ईमेल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया.ईमेल में जाह्नवी ने लिखा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं और कंपनी में उनका आखिरी दिन 25 अगस्त 2026 होगा.

नौकरी छोड़ने की वजह बताते हुए जाह्नवी ने कहा कि वह सिगरेट की गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पातीं. उन्होंने काफी समय तक इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकीं. उन्होंने लिखा कि इस स्थिति में उन्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है.

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मेरे कलिग सिगरेट पीते हैं

जाह्नवी की पोस्ट पर लोगों ने सवाल किया कि आखिर ऑफिस में लोग कहां सिगरेट पीते थे. इस पर उन्होंने बताया कि लोग 'पैंट्री रूम' और डाइनिंग एरिया में सिगरेट पीते थे. इसके बाद कुछ लोग उनके पास आकर बैठ जाते थे. उन्होंने बताया कि जिस लॉबी में वह काम करती थीं, वहां भी सिगरेट का धुआं और गंध फैल जाती थी.

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उन्होंने इससे बचने के लिए मास्क पहनकर भी काम करने की कोशिश की, लेकिन इससे उन्हें ज्यादा राहत नहीं मिली. आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया.

लोगों ने क्या कहा

जाह्नवी की इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए. एक यूजर ने बताया कि उन्हें भी अपने ऑफिस में ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा था. हालांकि बाद में उनके मैनेजर ने उनकी शिकायत सुनी और मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद समस्या हल हो गई.

कई यूजर्स ने पैसिव स्मोकिंग यानी दूसरे के सिगरेट पीने से निकलने वाले धुएं को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी जताई. वहीं कुछ लोगों ने जाह्नवी के फैसले को सही बताते हुए कहा कि उन्होंने नौकरी से ज्यादा अपनी सेहत और आराम को प्राथमिकता दी.

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