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जेल में बंद आतंकी अफताब अंसारी के पास स्मार्टफोन! छापे में Wi-Fi डिवाइस और 31 हजार रुपये भी मिले

प्रेसिडेंसी जेल की में बंद आतंकी अफताब अंसारी के पास से प्रतिबंधित सामान मिले हैं. अब पुलिस पता ये पता लगाने में जुटी है कि जेल के अंदर ये सामान कैसे पहुंचा और इनका इस्तेमाल कहां किया जा रहा था.

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जेल में बंद आतंकी के पास से स्मार्टफोन, Wi-Fi डिवाइस बरामद
जेल में बंद आतंकी के पास से स्मार्टफोन, Wi-Fi डिवाइस बरामद

कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुख्यात आतंकी अफताब अंसारी के पास से प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलने के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. जेल अधिकारियों ने अचानक हुई छापेमारी के दौरान उसकी सेल से तीन स्मार्टफोन, एक आईफोन, Wi-Fi डिवाइस, पेन ड्राइव और करीब 31 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है. 

जानकारी के मुताबिक, जेल अधिकारियों ने प्रेसिडेंसी जेल में अचानक तलाशी अभियान चलाया था. इसी दौरान अफताब अंसारी के ठिकाने से ये सामान बरामद हुआ. जेल के अंदर मोबाइल फोन और इंटरनेट से जुड़े उपकरण प्रतिबंधित होते हैं. ऐसे में हाई-सिक्योरिटी जेल में बंद आतंकी के पास से इन सामानों का मिलना अपने आप में चौंकाने वाला है. 

मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल अधिकारी ने कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सारे प्रतिबंधित उपकरण जेल के अंदर अफताब अंसारी तक पहुंचे कैसे?

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यह भी पढ़ें: कश्मीरी पंडितों को फिर धमकी, आतंकी संगठन बोला- खूनी खेल खेलना चाहते हैं तो यही सही

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इन डिवाइस का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा था और जेल के अंदर से किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया जा रहा था. जांच में जेल के अंदर सामान पहुंचाने वाले किसी नेटवर्क की भूमिका भी सामने आ सकती है. बता दें कि अफताब अंसारी 2002 में हुए कोलकाता अमेरिकन सेंटर आतंकी हमले का मुख्य आरोपी है.

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इस हमले में सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया गया था. अफताब पहले भी जांच एजेंसियों के निशाने पर रहा है. जेल में रहते हुए उसके पास से पहले भी सिम कार्ड बरामद हो चुका है. ऐसे में ताजा बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है. अब पुलिस और जेल प्रशासन की जांच इस बात पर केंद्रित है कि प्रतिबंधित सामान जेल के भीतर किस रास्ते से पहुंचा और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं.

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