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World Cup के लिए कोख में मारा बच्चा, रोते-तड़पते तन्हा छोड़ा-दिया तलाक, PAK क्रिकेटर के जुल्मों की EX वाइफ ने खोली पोल

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम की एक्स पत्नी ने क्रिकेटर की पोल खोली है. सानिया अशफाक ने क्रिकेटर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप मैच के लिए क्रिकेटर ने जबरन उनका अबॉर्शन करवा दिया था. उन्हें रोते-तड़पते छोड़ा था.

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Pakistan cricketer Imad Wasim
Pakistan cricketer Imad Wasim

पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम अपने गेम से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. क्रिकेटर ने पहली पत्नी सानिया अशफाक को तलाक देकर फरवरी 2026 में कंटेंट क्रिएटर नायला राजा से दूसरी शादी करके घर बसा लिया था. इमाद ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी दूसरी शादी का ऐलान किया था. 

Ex पत्नी ने PAK क्रिकेटर की खोली पोल

पाकिस्तानी क्रिकेटर की दूसरी शादी की खबर सामने आने के बाद इमाद की पहली पत्नी ने उनपर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इमाद की पहली पत्नी सानिया अशफाक ने कहा था कि ससुराल में उन्हें काफी टॉर्चर किया गया था. 

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Pak क्रिकेटर इमाद वसीम की एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने अब एक बार फिर क्रिकेटर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. सानिया ने यूट्यूब पॉडकास्ट Kuch Mazedaar si Batain में अपने दिल का दर्द बयां किया. उन्होंने कहा कि इमाद वसीम संग उनकी लव मैरिज हुई थी. शुरुआत में सबकुछ ठीक था. लेकिन फिर बाद में उनके रिश्ते में मुश्किलें आने लगी थीं. 

सानिया ने कहा कि वो पहले लंदन में रहती थीं. लेकिन शादी के बाद उन्हें पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा था. उनके लिए सबकुछ नया था. वो एडजस्ट कर रही थीं. लेकिन इमाद का परिवार उनकी शादी में दखलअंदाजी करता था. क्रिकेटर का परिवार उन्हें कंट्रोल करता था. उन्हें ससुराल में अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी. उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते थे. ड्राइव नहीं करने देते थे.

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सास ने बनाया बच्चे का प्रेशर

सानिया अशफाक ने आगे बताया कि शादी के कुछ महीने बाद ही उनके ससुरालवाले उनपर बच्चे का प्रेशर बनाते थे. जब वो प्रेग्नेंट हुईं तो उनकी सास उनपर प्रेशर बनाती थीं कि बच्चे की रंगत गोरी होनी चाहिए. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सास ने तीसरा बच्चा करने पर लगाई रोक

सानिया अशफाक ने कहा कि पहले वो लोग नॉर्मल कपल की तरह रहते थे, लेकिन ईमाद की मां की वजह से उनका रिश्ता खराब हुआ. फैमिली की वजह से इमाद का बर्ताव भी उनके साथ बदल जाता था. 

सानिया ने बताया कि जब वो तीसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थीं, तो फोन पर खबर सुनकर इमाद की मां ने बच्चा पैदा करने से इनकार कर दिया था. मां के प्रेशर में आकर इमाद ने भी बच्चे को दुनिया में लाने से मना कर दिया था. 

सानिया ने कहा कि मां के प्रेशर के बाद इमाद ने उनसे कहा था- तुम अभी यंग हो. अपनी लाइफ जियो...क्यों बच्चों में पड़ी हो. वो वक्त मेरे लिए काफी मुश्किल था. मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत कोशिश की. लेकिन इमाद डॉक्टर से मुझे बच्चा अबॉर्ट करने के बारे में समझाने को कहते थे. 

वर्ल्ड कप के लिए अबॉर्ट कराया बच्चा

सानिया ने आगे बताया- मैं 4-5 क्लीनिक्स में गई. मां की बातें सुनकर इमाद प्रेशर में आ गए थे, क्योंकि उनकी मां ने कह दिया था अभी तीसरे बच्चे की जरूरत नहीं है. मैं टूट गई थी. मैं कुछ नहीं कर पा रही थी.

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सानिया ने कहा कि वो तीन महीने प्रेग्नेंट थीं. डॉक्टर ने इमाद को बच्चे की धड़कन भी सुनाई थी. लेकिन इमाद ने डॉक्टर से कहा था- ये बच्चा प्लानिंग के साथ नहीं हुआ. मेरा वर्ल्ड कप भी आ रहा है. इसलिए मैं अभी इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूं. 

सानिया का कहना है कि मां की बात सुनकर इमाद ने उनका जबरन अबॉर्शन करवा दिया था. सानिया ने कहा कि वो बहुत रोई थीं. लेकिन उनके पति और ससुरालवालों ने अबॉर्शन के बाद उनका हाल तक नहीं पूछा था, बल्कि ये कहा था कि अबॉर्शन में बहुत पैसा खर्च हो गया. 

सानिया अशफाक ने आगे बताया कि उसके बाद पाकिस्तानी टीम का इंडिया के साथ क्रिकेट मैच था. पाकिस्तानी टीम मैच हार गई थी. तब उन्होंने गुस्से में इमाद से कहा था- आपकी वजह से हम मैच हारे हैं. शायद अल्लाह ने आपको बच्चा अबॉर्ट कराने की सजा दी है. 

सानिया ने यह भी बताया कि बाद में वो ससुरालवालों से अलग घर में रहने लगी थीं. इसके बाद उन्होंने फिर से कंसीव किया था. लेकिन प्रेग्नेंसी की बात सुनकर इमाद की अम्मी ने उन्हें जबरन तलाक देने को कहा था. उन्हें दो बच्चों समेत जबरदस्ती उनके मायके लंदन भेज दिया गया था. धीरे-धीरे फिर क्रिकेटर संग उनके रिश्ते बिगड़ने लगे और बात तलाक तक पहुंच गई. तलाक के बाद इमाद ने दूसरी शादी कर ली. 

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